Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü
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Yalova, Güncel, Haber

Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü

YALOVA'da özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe hastane çalışanları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.

26.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:27
Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü

YALOVA'da özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe hastane çalışanları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.

Yalova'da yaşayan 1 yaşındaki E.Y., 18 Nisan günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bebeğe yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi kondu. 8 gündür hastanede tedavi gören bebeğin bugün doğum günü olduğunu öğrenen sağlık çalışanları sürpriz yapmak istedi. Pasta alarak bebeğin odasına giden sağlık çalışanları kutlama yaptı.


Kaynak: DHA

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