Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katından atladı
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Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katından atladı

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Tülay Y. (36), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 4'ncü katındaki pencereden atladı.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katından atladı
18.09.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:35
BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Tülay Y. (36), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 4'ncü katındaki pencereden atladı. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı. 

İntihar girişimi, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında yaşandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle 2 gün önce hastaneye başvuran Tülay Y.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Tülay Y., iddiaya göre koronavirüse yakalanması nedeniyle bunalıma girdi. Tülay Y., bugün saa 14.00 sıralarında hastanenin 4'ncü katındaki odasında kimsenin olmamasını fırsat bilip, pencereden atladı. Hastane girişindeki tente üzerine düşen Tülay Y., ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tülay Y., Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'na kaldırılarak, tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İsmail Hakkı SEYMEN
İsmail Hakkı SEYMEN
DHA Editörü
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