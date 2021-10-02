Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, sağlık çalışanlarına şiirler yazdı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde eşi Fatma Temizyürek (82) ile birlikte koronavirüs tedavisi gören halk ozanı Abdülkadir Temizyürek (82), sağlık çalışanlarına şiirler yazdı. Abdülkadir Temizyürek, "Eşimle birlikte 12 gündür hastanede yatıyorum. Hastanedeyken 5-6 şiir yazdım. Şiirlerimde sağlık çalışanlarımızı övdüm. Çok güzel çalışıyorlar" dedi.

Kayseri'de yaşayan halk ozanı Abdülkadir Temizyürek, eşi Fatma Temizyürek ile birlikte 12 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ne başvurdu. Sonuçları pozitif çıkan çift, hastanede tedaviye alındı. Abdulkadir Temizyürek, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanları için şiirler yazdı.

"Zalim virüs camimize saldırdı/ Katili yurduna gönder Allah'ım/ Mesafeli, maskeli namaz kıldırdı/ Katili yurduna gönder Allah'ım/ Erkilet'ten kalkar uçak sürüsü/ Gelip de götürmez bizi birisi/ Kaybımız 5 milyonu geçiyor/ Katili yurduna gönder Allah'ım/ Eski günümüze döndür Allah'ım. Yasinsiz öldürme getirttir hoca/ Gönlümüz taze ya diyorlar koca/ Kara tren Ankara'ya varırsan/ Aşıyı çoğaltsın Fahrettin Koca/ Katili yurduna gönder Allah'ım/ Doktorlarımıza kıymasın ne olur/ Onlarsız halimiz perişan olur/ Abdülkadir kulun kurbanın olur/ Katili yurduna gönder Allah'ım."