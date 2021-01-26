Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede baba oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cihan Albak (36), Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Albak'ın doktoru İbrahim Emer, "Hastamız, yoğun bakım servisinde uyutulurken, çocukları için ve bebeği için yaşamak istediğini söyledi. O durum bizi zaten günlerce ağlattı. Eşi, hastamızın en kötü döneminde hastanemizde sezaryenle doğum yaptı, bu bizim duygularımızı çok derinleştirdi" dedi.

Manavgat'ta bir otelde servis görevlisi olarak çalışan Cihan Albak, geçen yıl 8 Aralık'ta rahatsızlandı. Manavgat'taki özel bir hastaneye getirilen Cihan Albak'ın yapılan testlerinde Covid-19 pozitif olduğu anlaşıldı. Durumu ağırlaşan Cihan Albak'ın tedavisi 15 Aralık'ta yoğun bakım servisinde entübe durumda ventülatöre bağlı olarak sürdürüldü. Cihan Albak'ın tedavisi devam ederken, hamile olan eşi Ülkü Albak, 24 Aralık'ta aynı hastanede 'Eymen' adı verilen bir erkek bebek dünyaya getirdi.

BAKAN PAYLAŞTIDün yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Cihan Albak, normal odaya alındı. Hastalığı ağır geçiren Cihan Albak yoğun bakımdan personel tarafından uğurlanırken, bu sırada çekilen bir fotoğraf Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesi uzman doktorlarından Dr. İbrahim Emer tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Doktor Emer'in paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından yeniden paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sağlık çalışanlarının mutluluğuna ortak oldu.'35 GÜN VETÜLATÖRE BAĞLI OLARAK TEDAVİ GÖRDÜ'Cihan Albak'ı 35 gün süresince yoğun bakım ünitesinde takip eden uzman doktor İbrahim Emer, "Hastamız 8 Aralık'ta göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından Covid-19 servisine alındı. Durumu kötüleşene kadar orada kaldı. 15 Aralık'ta durumu kötüleştiği için Covid-19 yoğun bakım ünitesine alındı. Bu tarihten itibaren yaklaşık 35 gün ventülatöre bağlı olarak tedavi gördü. 35 günün ardından ventülatörden ayrıldı, dün servise çıkardık" dedi.'O DURUM BİZİ ZATEN GÜNLERCE AĞLATTI'"Hastamız, yoğun bakım servisinde uyutulurken, çocukları için ve bebeği için yaşamak istediğini söyledi. O durum bizi zaten günlerce ağlattı" diyen Dr. Emer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşi hastamızın en kötü döneminde bizim hastanemizde sezaryenle doğum yaptı, bu bizim duygularımızı çok derinleştirdi. Zaten en kötü günlerinde olduğu için hastamızla oldukça duygulu anlar yaşadık. Defalarca kötüleşti, defalarca müdahale edildi. Tedavide mutlu sona ulaştık, çok sevinçliyiz, gerçekten çok mutluyuz. Bebeğimizin durumu çok iyi, hastamız Cihan Albak, şu anda göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından serviste takip ediliyor. Uzun bir tedavi dönemine ihtiyaç duyabilir."

Sosyal medyada yaptığı paylaşımı içinden gelerek yaptığını belirten Emer, "Ben sadece sevincimi paylaştım. Hakikaten şu anda şok yaşıyorum, bu kadar etkili olacağını, bu kadar ilgi göreceğini hiç beklemiyordum. Özellikle de Sayın Sağlık Bakanımızın ilgisini çekip de, paylaştıktan sonra zaten ilgi çok çok arttı" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN