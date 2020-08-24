Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelede başarı sağladığını söylediği "plazma tedavisini" bir basın toplantısı ile duyurdu. "Çığır açan" bir gelişme diye lanse edilen tedavi ile ölüm oranının yüzde 35 oranında düştüğü belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili "çığır açan" bir gelişme olarak duyurduğu "plazma tedavisini" bir basın toplantısı ile komuoyu ile paylaştı. Plazma tedavisi protokolü, hastaya tanı konulduktan sonra 3 gün içinde başlamasını içeriyor. Bu tedavi ile ölüm oranının yüzde 35 oranında düştüğü de belirtiliyor.

FDA, ACİL DURUM KULLANIM YETKİSİ VERDİ

Tedavide kullanılacak iyileşmiş hasta plazmasının sağlanabilmesi için, hastalığı geçiren kişilerin oluşturulan bir internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları da isteniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), tedaviye onay değil, acil durum gereği kullanım yetkisi verdiği de belirtildi.

BENZER TEDAVİ YÖNTEMLERİ DİĞER SALGINLARDA DA KULLANILMIŞTI

Plazma tedavisi, daha önce Kovid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden alınan kanın kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Benzer tedavi yöntemleri diğer ölümcül hastalıklar olan MERS ve SARS'ta başarıyla kullanılmıştı. ABD'de doktorlar hali hazırda 60 bin korona virüs hastası üzerinde bu tedaviyi uygulamış bulunuyor.

Öte yandan ABD'de toplam koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 856 bin 961'e, toplam can kaybı ise 180 bin 390'a ulaştı.