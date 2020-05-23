Koronavirüs: Tedavinin ipucu T hücrelerinde mi?
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BBC

Koronavirüs: Tedavinin ipucu T hücrelerinde mi?

Durumu ağır olan Covid-19 hastalarında, bağışıklık hücresi olarak bilinen T hücresi sayısının oldukça az olduğunun tespit edilmesinin ardından yeni bir tedavi yöntemi gündeme geldi.

Koronavirüs: Tedavinin ipucu T hücrelerinde mi?
23.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:15

İngiliz bilim insanları, Covid-19'u ağır geçiren hastalarda yeni bir tedavi yönteminin klinik deneylerine başlıyor.

Durumu ağır olan 60 Covid-19 hastasından alından kan örneklerinde, bağışıklık hücresi olarak bilinen T hücresi sayısının dramatik seviyelere indiği tespit edildi. Bilim insanları, virüsün etkisiyle azaldığı düşünülen T hücre sayısını artırmak için interleukin 7 adlı ilacı klinik deneylerde kullanmayı değerlendiriyor.

Bu deneyler, Londra'daki King's College, Francis Enstitüsü, St. Thomas Hastanesi ve Crick Enstitüsü'nden bilim insanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek.

Crick Enstitüsü'nden Prof. Adrian Hayday, bağışıklık hücrelerinde ortaya çıkan bu durumun 'büyük bir sürpriz' olduğunu vurgularken,"Bu hücreler bizi korumaya çalışıyorlar ama virüs bir şekilde bu hücrelerin altındaki halıyı çekiyor ve sayıları önemli ölçüde azalıyor" dedi.

Yetişkin bir insanın kanında bir mikrolitrede 2 bin ile 4 bin arası T lenfosit hücresi bulunuyor.

Test yapılan Covid-19 hastalarında ise bu sayının, 200 ile 1200 seviyelerine düştüğü görüldü.

Araştırmacılar bulguların, parmak ucundan alınan kan örneğiyle yapılacak testlerle T hücre sayısının ölçülebileceğini ve bu sayede hastalığın seyrinin öngörülebileceğini düşünüyor.

Bu testlerle, bağışıklık hücresindeki azalmayı durduracak hatta tersine çevirebilecek tedavilerin de devreye sokulabileceği belirtiliyor.





St Thomas Hastanesi'nden yoğun bakım danışmanı Manu Shankar-Hari'nin verdiği bilgiye göre, yoğun bakıma alınan hastaların yüzde 70'inin kanında mikrolitreye düşen T hücresi sayısı 400-800 arasında değişiyor. Hastalar iyileşmeye başladığında T hücresi sayısı da artma eğilimine geçiyor.

İlk olarak küçük bir sepsis hasta grubunda denenen Interleukin 7'nin, kandaki belirli hücreleri artırdığı gözlendi.

Covid-19 hastalarına uygulanacak ilk klinik denemede, ilaç üç günden uzun bir süre yoğun bakımda yatan ve lenfosit değerleri düşük olan hastalara verilecek.

"Bu virüs görülmemiş bir şey yapıyor"

Shankar-Hari, lenfositleri artırarak viral enfeksiyonu temizlemeyi umduklarını söylerken, "Yoğun bakım uzmanı olarak, destek tedavisi alanlardan tutun da durumu aşırı derecede kötü olanlara kadar birçok hastayla ilgilendim. Bu hastalığın doğrudan bir tedavisi yok. Bu yüzden, klinik deney bağlamında ilerleme kaydedilecek bu tür tedaviler İngiltere'deki yoğun bakım doktorları için oldukça ümit verici" dedi.

Prof. Hayday ise araştırmanın, virüsün bağışıklık sistemiyle etkileşimi hakkında bilim insanlarının işine yarayacak daha fazla bilgi sağlayabileceğini söyledi:

"Virüs dünyayı tümüyle değiştirdi, farklı bir virüs. Emsalsiz. T hücre sistemini neden allak bullak ettiğini tam olarak bilmiyoruz. Bu virüs görülmemiş bir şey yapıyor"

T hücresi nedir?

Vücudun enfeksiyonlara karşı silahı bağışıklık sistemi. Bağışıklık hücreleri olarak bilinen T hücreleri ise, kimyasal dengeleri ölçümleyebilen reseptörlere sahip. Yani T hücresi, dolaşım sistemiyle adeta vücutta 'devriye gezerek' antikorların devreye girmesini gerektirecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol ediyor. Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacılar, T hücresinin kanserli hücrelere saldırabildiğini keşfetti.

BBC

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