Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti. Koronavirüs'ün yeni salgın merkezi Avrupa'da İtalya'da bir günde 368 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada toplam ölü sayısı 7 bin 150'ye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü, Covid 19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladıktan sonra "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da giderek artış gösteriyor.



İtalya'da son bir günde koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybederken ülkedeki toplam ölü sayısı da 2 bin 158'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 28 bine yaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle