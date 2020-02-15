Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da

15.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:47

Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi.



Bu ölümlerin 116'sı koronavirüsün çıktığı ilk şehir olan Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle