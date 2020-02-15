Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da
Çin'de geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi. Afrika'da ilk ölüm Mısır'da gerçekleşirken, Hong Kong hastalıkla mücadele için 3.2 milyar dolar bütçe ayırdı
15.02.2020 00:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:47
Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi.
Bu ölümlerin 116'sı koronavirüsün çıktığı ilk şehir olan Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com