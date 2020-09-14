Koronavirüs: Tayland Hava Yolları uçakta yemek yemeyi özleyenler için genel merkezinde restoran açtı Tayland Hava Yolları (Thai Airways), koronavirüs salgını sırasında seyahat edemeyen ve uçakta yemek yemeyi özleyenler için sadece yolculuklarda ikram edilen yemeklerin servis edildiği bir restoran açtı.

Tayland Hava Yolları (Thai Airways), koronavirüs salgını sırasında seyahat edemeyen ve uçakta yemek yemeyi özleyenler için sadece yolculuklarda ikram edilen yemeklerin servis edildiği bir restoran açtı. Şirketin başkentteki Bangkok'taki genel merkezinin kafeteryası proje için, dışarıdan gelenlere hizmet veren bir restorana dönüştürüldü. Müşterilerin ekonomi sınıfı ya da business class'ta ağırlandığı restoranda, eski uçak motorlarından uyarlanmış masalar ve uçak koltukları dikkat çekiyor. Müşterilere kabin görevlilerinin hizmet ettiği restoranda yemek fiyatları 3 ile 5 dolar arasında değişiyor. Özel biniş kartıyla giriliyor Camlarında uçak pencereleri bulunan restoranda tıpkı uçağa biner gibi merdivenle ve biniş kartıyla giriliyor. Sabah 7'de açılan restoranda 9'a kadar kahvaltı servis ediliyor. Restorana gittikten sonra Reuters haber ajansına konuşan 50 yaşındaki Kanta Akanitprachai, "Thai Airways'in yemeklerini seviyorum. Ama daha önce sadece uçarken yiyebiliyorduk" dedi. Tayland Hava Yolları'nın yüzde 48'i devlete ait. Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle tüm uçak seferleri 4 Nisan'da durdurulmuştu.