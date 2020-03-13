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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

KORONAVİRÜS TATİLİ ÖNCESİ İSTANBUL'DAKİ OKULLARDA BUGÜN

İstanbul DHAİstanbul'da çocuklarını bugün okula getiren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı.

13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:36
KORONAVİRÜS TATİLİ ÖNCESİ İSTANBUL'DAKİ OKULLARDA BUGÜN

İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

İstanbul'da çocuklarını bugün okula getiren veliler koronavirüs tatilini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı.

VELİ VE ÖĞRENCİLER KARARDAN MEMNUN

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, 'Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim' diye konuştu. Kendisi ve öğrencisine maske takarak okula gelen Emine Özer ise, "Griptim zaten maskemi taktım, çocuğuma da önlem alarak maske taktım. Çok iyi oldu. Veliler ve çocuklar için alınan çok uygun. Çocuklarda evde dinlenmiş olur 'dedi.

"HEM DİNLENMİŞ HEM KORUNMUŞ OLURUZ"

Esenyurt Siteler Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesinin iyi olduğunu söyleyerek, " Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum" diye konuştu.

"KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYACAKLAR"

5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek," Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka veli de, iyi bir düşünce çocuklar zarar görmeyecek. Doğru bir karar. Önceden tedirgin oluyorduk çünkü çocuklar sürekli temas halinde. Evde olacağız bir yere gidemeyeceğiz bu durumda risk" dedi.

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Kaynak: DHA

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