Koronavirüs Tatil Anlayışını da Değiştirdi
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Koronavirüs Tatil Anlayışını da Değiştirdi

Koronavirüs Tatil Anlayışını da Değiştirdi
01.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:32

Koronavirüsü salgını nedeniyle uzmanlar evlerimizde kalmamız gerektiğini, dışarı çıkmak zorunda kaldığımız durumlarda ise sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili sürekli uyarılarda bulunuyor.

Koronavirüsü salgını nedeniyle uzmanlar evlerimizde kalmamız gerektiğini, dışarı çıkmak zorunda kaldığımız durumlarda ise sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili sürekli uyarılarda bulunuyor. Hayatın yavaş yavaş normalleşmeye başlamasıyla birlikte kişiler de uzun karantina döneminden sonra tatil planları yapmaya başlamış gibi görünüyor. Ancak bu yıl tatiller her zamankinden biraz daha farklı olacak gibi duruyor. Sosyal mesafeyi korumanın çok önemli olduğu bir dönemde kişiler kalabalık otellere ya da tatil köylerine gitmek yerine, karavan tatilini tercih ediyor.

Mobil olmasının yanı sıra özerk olması da karavanların en çok tercih edilmesinin nedenlerinden birisi. Karavan üreticileri şimdiden gelen talebi nasıl karşılayabileceklerini düşünüyor. Önceki yıllarda bu kadar yoğun taleple karşılaşmadıklarını belirten üreticiler, hükümetin normalleşme adımlarıyla birlikte kişilerin hızla tatil organizasyonu yaptığını ve şimdiden karavan için yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Karavan üreticileri, salgının artmasıyla birlikte doktorların yoğun şekilde karavanlara yöneldiğini, hastaneden evlerine gidemeyen doktorların hastane bahçesinde ya da yakın çevrede karavan içerisinde konaklamayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Tatil için Karavan Kiralama Taleplerinde Ciddi Artış Yaşanıyor

Kısa dönemli kiralamaların dışında, satışlarında gerçekleştirildiği ifade edilirken yurt dışına da karavan gönderildiği ve salgın sonrasında yurt dışı taleplerinin de artmasının beklendiği belirtiliyor. Üreticiler, kullanıcıların karavana dönüştürmek için 6 yaş ve üzeri bir aracı tercih ettiğini, 6 yaş üzeri araçlarda ruhsat dönüşümü için ÖTV ödenmesi gerekmiyor.

Çoğunlukla kişilerin ikinci el araç alarak içini yeniden yaptırmak yoluna başvurduğu belirtiliyor. Bu şekilde karavana sahip olmanın daha uygun fiyatlı olabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra çekme karavanlara ilginin arttığı da söyleniyor. 750 kg'ye kadar çekmek karavanların B sınıfı ehliyeti ile kullanılabilen araçlara kolaylıkla monte edilebildiği ve kullanım için başka bir ruhsat gerektirmemesi kullanıcılara hızlı bir çözüm gibi göründüğünden, özellikle küçük ailelerin çekme karavanları tercih ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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