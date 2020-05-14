Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı
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Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı

DÜNYA Çiftçiler Günü ile ilgili konuşan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları salgınla birlikte tarımda kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı
14.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:43

DÜNYA Çiftçiler Günü ile ilgili konuşan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları salgınla birlikte tarımda kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti. Çiftçiler ise sektörün yükselişe geçmesini beklediklerini söyledi.

Küresel koronavirüs salgını sürecinde devletler sadece sağlık konusunda değil, gıda ve tarım ürünleri ihracatını da kontrol altına aldı. Bu süreçte ise kendi kendine yetebilen ülkeler sorun yaşamadı. Bu yıl 14 Mayıs Çiftçiler Günü, Kovid-19 günlerinde kutlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri başkanları  Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarımın öneminin yeniden anlaşılmaya başlandığını vurguladı. Çiftçiler ise tarımın geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.'HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ HALE GELDİ'Gıda güvenliğinin koronavirüs sürecinde her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bugünün anlam ve önemine değinip, "Gıda güvenliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini izlemiş durumdayız. Tarım reformunun kaçınılmaz olduğunu bir sefer daha tüm dünya olarak yaşamış bulunuyoruz. Tarımın ülke ekonomisine gerçek anlamda mutlak değer getirisinin bilincindeyiz. İhracatın artık tüm ülkeler için özellikle de Türkiye için önemi ortadadır. Bakanlıkların destekleriyle biz de birlik olarak desteklemeye devam edeceğiz. Buradaki esas yük bireysel ya da yönetimsel olmamalı. Tüm paydaşların taşıdığı bir yük olmalı ki sürdürülebilir halde katma değerli hale getirelim. Birlik ve beraberlikle bir güç birliği oluşturalım ki sonuç odaklı olsun. Bizler birlik olarak bu konudaki hassasiyetimiz, gücümüz ve birlik, beraberliğimizle Ege Bölgesi'nde tüm tarım ve tarıma bağlı gıdayı daha iyiye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.'DÜNYA MUTFAĞININ AŞÇI BAŞLARI ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERDİR'Tarımın öneminin her geçen gün daha da fazla ortaya çıktığını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Çiftçi ve üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır. Onlara her yatırım, varlık/yokluk riskini azaltacak, sağlıklı ve sürdürebilir gıdaya erişim kolaylaşacaktır. Çiftçi ve üreticiler, dünya mutfağının aşçı başlarıdır" dedi.ÇİFTÇİLERDEN VİRÜS YORUMU

2001'den beri tarım yaptığını ifade eden Özkan Okkalıoğlu (40), "Çiftçinin değerini bu dönemde daha iyi anladık. Bundan sonra daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Bütün çiftçilerin günü kutlu olsun. Ne mutlu Rabbim bizlere bu günlere ulaştırdı" derken, çiftçilerden Necip Eryüksel (50) ise "Biz yıllardır tarımla ilgileniyoruz. Ailemizden gelen bir iş. Çiftçinin önemi ve değeri çok büyük. Koronavirüs günlerinde tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Tarım her şeyden önemli" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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