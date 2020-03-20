Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
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Sağlık, Güncel

Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?

Yeni tip koronavirüsün belirlenmesi için 60 ile 90 dakikada kapsamlı sonuç veren yerli tanı kitinin yanı sıra bu süreyi, 15 dakikaya indiren hızlı tanı kiti de kullanılacak. Peki tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek? İşte tanı kiti hakkında merak edilenler…

20.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:30
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?

Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) belirlenmesi için daha fazla kişiye daha kısa zamanda test yapılabilmesi amacıyla hızlı tanı kiti de kullanılacak.Peki, Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?

TANI KİTİ NEDİR?

Tanı kiti corana virüsü teşhis etmede yarayan hızlı bir testtir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıkladı.

TANI KİTİ NE KADAR SÜREDE KORONAVİRÜSÜ TESPİT EDİYOR?

Yerli tanı kiti ile yaklaşık 60 ile 90 dakikada sonuç alınırken, antijenden geliştirilen hızlı tanı kiti ile yaklaşık 15 dakika içinde sonuca ulaşılacak.

Daha kapsamlı olan yerli tanı kitinin kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, daha fazla kişiye test yapılıp izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla hızlı tanı kitinin de uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

İlk olarak halk sağlığı laboratuvarlarında kullanımına başlanan hızlı tanı kiti, ihtiyaç duyulan illerde de uygulanacak.

TANI KİTİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yerli tanı ve hızlı tanı kitlerinde ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği ile inceleme yapılıyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA TANI KİTİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca tanı kiti için şunları söyledi: "Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'dan 500 bin tanı kiti sipariş aldık ve bunları verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa zamanda rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibarıyla 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir, iki gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum." dedi.

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