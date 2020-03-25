Koronavirüs taksi ve dolmuşları vurdu Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs, taksi ve dolmuş esnafının işlerini de derinden etkiledi.

Salgın sürecinde özellikle taksicilerin ve dolmuş otomobillerin işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, devletten destek beklediklerini dile getirdi.

Salgın nedeniyle çoğu işyerinin kapanması ve İçişleri Bakanlığı'nın 23 Mart'ta yayınladığı genelgeyle toplu taşımalardaki yolcu sayısının yarıya indirilmesi kararının şoför esnafının işlerini olumsuz yönde etkilediğini belirten Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, "Bu kararlar hem vatandaşımızın hem de şoförlerimizin sağlığını korumak açısından doğru kararlar. Ancak bu genelgeyle birlikte, normalde 4 yolcu taşıyan taksi dolmuşlarımız, şu anda iki yolcu taşıyabiliyor. Böyle olunca dolmuşçunun kazancı, yakıt masrafını bile karşılamıyor" dedi.

Taksiler dönüşümlü çalışmaya başladı

Taksi duraklarında çalışan esnaf sayısının yarıya düştüğüne dikkat çeken Topçu, "İnsanların salgından kendilerini korumak için sokağa çıkmamasıyla birlikte, taksi kullanma oranlarında da büyük bir düşüş yaşandı. Biz tek – çift plaka uygulaması yerine, esnaflarımızın duraklarının bulunduğu çalışma bölgelerindeki vatandaşları mağdur etmeden dönüşümlü olarak çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunduk . Fakat bu süreç böyle giderse, duraklardaki taksi sayısı yüzde 70 oranında düşecektir" diye konuştu.

Salgın sürecinde, devletten destek beklediklerini vurgulayan Topçu, "Bizler küçük esnafız. Para kazanamayınca araçlarımızın sigortalarını, kaskolarını ödemekte zorluk çekecek çok sayıda şoför arkadaşımız olacaktır. Bunun yanı sıra BAĞ-KUR ve SGK primlerini ödemekte de problem yaşayacak arkadaşlarımız var. Biz bu süreçte devletimizden erteleme, faizsiz kredi veya hibe desteği bekliyoruz. Bu süreci hep beraber çalışarak, birliktelikle atlatacağız" diye konuştu

Kaynak: Bültenler