Koronavirüs Takip Uygulamaları Gizliliği Koruyor mu? Google ve Apple Açıkladı Çok uzak olmayan bir gelecekte kullanıcılar Covid-19'un yayılmasını takip etmek için tasarlanmış uygulamayla dolaşacak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte kullanıcılar Covid-19'un yayılmasını takip etmek için tasarlanmış uygulamayla dolaşacak. Bu, bazı gizlilik alarm çanlarının çalmasına sebep oluyorken Apple ve Google'dan uygulamaların nasıl çalıştığına dair açıklama geldi.

Koronavirüs takip uygulamalarına ilişkin Apple ve Google'dan paylaşılan yeni belgelerde kullanılacak Bluetooth, şifreleme ve veri depolama protokollerinin çeşitli yönleri ortaya koyuluyor. Böylece kullanııcılar bu uygulamalarda neye izin verdiklerini öğrenmiş oluyor.

Koronavirüs takip uygulamaları veri toplayacak mı?

Apple ve Google'ın bu açıklamalarından yeterince tatmin olmadıysanız Koronavirüs için takip uygulamalarının anonim veri toplayacağı ve böylelikle -eğer araştırılmazsa- kullanıcıların kimliklerinin deşifre edilmeyeceği aktarıldı. Yani tüm uygulama takip süreci anonim olarak çalışacak ve resmi lansman yapılmaksızın devam edecek.

Bunların haricinde Bluetooth şifrelemesi, bireyleri tanımlamayı zorlaştırmak için de kullanılacak. Telefondaki uygulama Koronavirüslü birinin yakınınızda olduğunuzu fark edip sizi uyarsa bile bu kişinin kim olduğunu bilmeyeceksiniz.

Apple ve Google'ın yürüttüğü çalışmaya ilişkin tüm detayları buradaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Kullanıcıların güvenlik zaafiyeti yaşamaması için uğraştıklarını aktaran şirketler, takip sistemlerinin her 5 dakikada bir yenileneceğini ve 30 dakikada bir kapanacağını ve bu şekilde olası bir takipten kaçınılacağını söylüyor.