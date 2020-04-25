Koronavirüs Takip Uygulamaları Gizliliği Koruyor mu? Google ve Apple Açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Koronavirüs Takip Uygulamaları Gizliliği Koruyor mu? Google ve Apple Açıkladı - Haber
Koronavirüs, Google, Apple, Teknoloji, Haber

Koronavirüs Takip Uygulamaları Gizliliği Koruyor mu? Google ve Apple Açıkladı

Çok uzak olmayan bir gelecekte kullanıcılar Covid-19'un yayılmasını takip etmek için tasarlanmış uygulamayla dolaşacak.

25.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:27
Koronavirüs Takip Uygulamaları Gizliliği Koruyor mu? Google ve Apple Açıkladı

Çok uzak olmayan bir gelecekte kullanıcılar Covid-19'un yayılmasını takip etmek için tasarlanmış uygulamayla dolaşacak. Bu, bazı gizlilik alarm çanlarının çalmasına sebep oluyorken Apple ve Google'dan uygulamaların nasıl çalıştığına dair açıklama geldi.

Koronavirüs takip uygulamalarına ilişkin Apple ve Google'dan paylaşılan yeni belgelerde kullanılacak Bluetooth, şifreleme ve veri depolama protokollerinin çeşitli yönleri ortaya koyuluyor. Böylece kullanııcılar bu uygulamalarda neye izin verdiklerini öğrenmiş oluyor.

Koronavirüs takip uygulamaları veri toplayacak mı?

Apple ve Google'ın bu açıklamalarından yeterince tatmin olmadıysanız Koronavirüs için takip uygulamalarının anonim veri toplayacağı ve böylelikle -eğer araştırılmazsa- kullanıcıların kimliklerinin deşifre edilmeyeceği aktarıldı. Yani tüm uygulama takip süreci anonim olarak çalışacak ve resmi lansman yapılmaksızın devam edecek.

Bunların haricinde Bluetooth şifrelemesi, bireyleri tanımlamayı zorlaştırmak için de kullanılacak. Telefondaki uygulama Koronavirüslü birinin yakınınızda olduğunuzu fark edip sizi uyarsa bile bu kişinin kim olduğunu bilmeyeceksiniz.

Apple ve Google'ın yürüttüğü çalışmaya ilişkin tüm detayları buradaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Kullanıcıların güvenlik zaafiyeti yaşamaması için uğraştıklarını aktaran şirketler, takip sistemlerinin her 5 dakikada bir yenileneceğini ve 30 dakikada bir kapanacağını ve bu şekilde olası bir takipten kaçınılacağını söylüyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Haber
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haber
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Nesli tükenmekte olan kuş türü, Mersin'de yaralı halde bulundu Haber
Nesli tükenmekte olan kuş türü, Mersin'de yaralı halde bulundu
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haber
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Nisan sonunda yağan kar şaşırttı! Her yer bir anda beyaza büründü Haber
Nisan sonunda yağan kar şaşırttı! Her yer bir anda beyaza büründü
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Semih Yalçın Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Yener Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs Takip Uygulamaları Gizliliği Koruyor mu? Google ve Apple Açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 21:58:02. #1.14#
title