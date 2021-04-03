Koronavirüs tablosu: Türkiye'de günlük vaka sayısı 44 bini geçti, en çok vaka Samsun'da görüldü

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Nisan tarihli verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 44.756 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 186 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Nisan tarihli verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 44.756 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 186 olarak kaydedildi.

3 Nisan Cumartesi günü açıklanan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Son verilerle Türkiye'de Covid-19 bağlantılı toplam can kaybı 32.078'e, vaka sayısı ise 3.445.052'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritası da güncellendi. 27 Mart-2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da haritayı Twitter hesabından paylaştı.

Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. İstanbul'da da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 591,45 oldu.

Bakan Koca, diğer Twitter mesajlarında da aşı programıyla ilgili bilgiler verdi:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6.sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır.

"Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür."

Türkiye'de Sinovac aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech aşısı da uygulanmaya başlandı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, vaka sayılarının artmasına Twitter hesabından tepki gösterdi:

"Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre bugün vaka sayısı 44 bin 756'ya, yaşamını yitirenler ise 186'ya ulaştı, 28 Mart'ta 220 bin olan aktif hasta sayısı 6 günde 330 bine yükseldi. Alınmayan önlemlerle yaşam hakkı ihlal ediliyor.

"Test sayısını artırdık, ondan' derlerse inanmayın! 1. yıl değerlendirmesinde 10 Mart verileri ile karşılaştırınca 24 günde test sayısı 1,7 kat artarken vaka sayısındaki artış 3 kat olmuş.

"Aç kapa ile insanları yokluğa mahkum ettiniz. Sağlık emek meslek örgütleri olarak 17 Kasım'da önermiştik. O zamandan bugüne resmi verilerle dahi 20 binin üzerinde insanımızı yitirdik. İntiharlar, doluluk nedeniyle sağlık hizmetine erişemeden ölenler hariç!"

Reuters haber ajansının yedi günlük ortalamaya göre yaptığı sıralamada Türkiye, dünyada günlük vaka sayısı en yüksek beşinci ülke konumunda.

Ülkede vakalar Mart ayın başında tedbirlerin hafifletilmesinden sonra artış göstermeye başladı.

Tedbirler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü itibariyle koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirlere karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,

Lokanta ve kafeler

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız" dedi.