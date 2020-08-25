Koronavirüs tablosu bugün vaka oranı kaç? 25 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
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Koronavirüs tablosu bugün vaka oranı kaç? 25 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı mı? Toplam test, hasta, vefat, ağır hasta, iyileşen sayılarının yanı sıra 25 Ağustos Salı günlük test, hasta, vefat ve iyileşen sayılarının da yer aldığı korona (covid-19) verileri belli oldu. Günlük vaka oranı kaç? Bugün kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs tablosu bugün vaka oranı kaç? 25 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
25.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:43

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 25 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

25 AĞUSTOS KORONA TABLOSU BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 25 Ağustos günü için yayımlanmadı. Veriler geldiğinda haberimizden takip edebilirsiniz.

Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı oranlara göre vaka artışları devam ediyor. 24 Ağustos günü toplam 95 bin 943 test yapıldı. Bin 443 vaka ve 18 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 743 oldu.

Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.423.409, toplam hasta sayısı 259.692, toplam vefat sayısı 6.139, toplam iyileşen sayısı 237.908, ağır hasta sayısı 796 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.

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