Koronavirüs tablosu bugün açıklandı mı? 26 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıklandı! Toplam test, hasta, vefat, ağır hasta, iyileşen sayılarının yanı sıra 26 Ağustos Çarşamba günlük test, hasta, vefat ve iyileşen sayılarının da yer aldığı korona (covid-19) verileri belli oldu. Günlük vaka oranı kaç? Bugün kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 26 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

26 AĞUSTOS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilerde vaka oranlarında artış dikkat çekmişti. Vatandaşlar, 26 Ağustos koronavirüs tablosunu araştırıyor. Bakanlık henüz çarşamba günü verilerini yayımlamadı, tablo açıklandığı anda haberimizden takip edebilirsini.

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 25 Ağustos günü için yayımlandı. 25 Ağustos günü toplam 98.231 test yapıldı. 1.502 vaka ve 24 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 887 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.521.640, toplam hasta sayısı 261.194, toplam vefat sayısı 6.163, toplam iyileşen sayısı 238.795, ağır hasta sayısı 811 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.



