Suudi Arabistan, hac öncesinde 4 gün karantinada kalacak hacı adayları için çok sıkı önlemler uygulayacak
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Suudi Arabistan, hac öncesinde 4 gün karantinada kalacak hacı adayları için çok sıkı önlemler uygulayacak

Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adaylarının Hac ziyareti yapamayacaklarını açıklayan Suudi Arabistan, yurt içinden gelecek hacılara da çok sıkı önlemler uygulayacak. Hacı adayları seyahatten önce evlerinde karantinada kalacak, Hac öncesinde Mekke'deki otellerinde de dört gün kapalı tutulacak.

29.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:55

Suudi Arabistan'da yaşayan ya

Yıllık Hac ziyareti koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar altında yapılacak. Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle yurt dışından hacıların Mekke'yi ziyaret edemeyeceklerini bildirmişti. Bu nedenle normal olarak iki milyonu bulan hacıların sayısı bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacak. Hac İşleri Bakanı Muhammed Salih Binten de nasıl önlemler aldıklarını anlattı.

MEKKE'YE GELİŞLERDE VİRÜS TESTİNDEN GEÇİRİLECEKLER

Suudi Arabistan'a her yıl hacıların çok büyük bir kısmı ülke dışından gelirdi. 2 milyonu bulan hacıların sayısı sadece ülke içinde yaşayanlarla sınırlı olacağı için 10 bini bulacak. Sadece Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar dışında yabancı olamayacak.

Hac ziyaretine gidebilecek az sayıdaki kişinin de hafta sonunda Mekke'ye gelişlerinde ateşleri ölçülecek ve virüs testinden geçirilecekler. Hacı adaylarına ayrıca Hac ziyareti öncesi ve sonrasında karantina uygulanacak ve yüzlerine sürekli maske takmaları zorunlu olacak.

Suudi televizyonu El Arabiya'ya bu hafta bir demeç veren Hac İşleri Bakanı Muhammed Salih Binten, hacı adaylarının seyahatten önce evlerinde karantinada kalacaklarını, Hac öncesinde Mekke'deki otellerinde de dört gün kapalı tutulacaklarını söyledi.

Şimdiye kadar kayıtlara geçen 270 bini aşkın koronavirüs vakası ve üç bin ölüm ile Suudi Arabistan Orta Doğu'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri oldu.

TÜRKİYE'DEKİ HACILARIN HAKLARI KORUNACAK

Türkiye'den de bu yıl 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklara gitmesi planlanıyordu. Bu kişiler yaklaşık 2 milyon 300 bin başvuru arasından Ocak ayında çekilen bir kurayla belirlenmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen ay sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ın bu yıl yurt dışından hacı adayı alınmaması kararına dair mesajında, "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kur'a sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kur'a hakları korunacaktır" demişti.

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Suudi Arabistan, hac öncesinde 4 gün karantinada kalacak hacı adayları için çok sıkı önlemler uygulayacak
BBC
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