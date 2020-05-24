Koronavirüs sürecinde sahiplenilen hayvan sayısı arttı EVCİL hayvanlardan koronavirüs bulaşır düşüncesiyle sokak hayvanları birçok büyükşehirde sokağa terk edilirken Antalya'da 2 aylık sürede çok sayıda hayvan yeni sahibine kavuştu.

EVCİL hayvanlardan koronavirüs bulaşır düşüncesiyle sokak hayvanları birçok büyükşehirde sokağa terk edilirken Antalya'da 2 aylık sürede çok sayıda hayvan yeni sahibine kavuştu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından sonra virüsün evcil hayvanlardan bulaşabileceği ihtimali gündeme geldi. İnsanlar dışarıdan gelebilecek virüsün evcil hayvanlar vasıtasıyla evdekilere bulaşabileceğini düşünerek köpek, kedi ve kuşlarını ya sokağa saldı ya da barınaklara teslim etti. Özellikle büyükşehirlerde bu durumla sıkça karşılaşılırken, uzmanların insandan hayvanlara koronavirüsün çok nadir de olsa bulaştığını, hayvanlar arasında da bir bulaşın söz konusu olduğunu, ancak hayvandan insana bulaşmanın henüz tespit edilmediğini açıklamasıyla evcil hayvan besleyenler rahat bir nefes aldı. Hayvanların sokaklara, barınaklara bırakıldığı günlerde dahi turizm kenti Antalya'da tam tersi yaşandı. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde o kritik süreçte dahi barınaktaki hayvanlar yeni sahiplerine teslim edildi.

24 HAYVAN SAHİPLENİLDİKonyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk günlerde koronavirüsün bulaşıcılığıyla ilgili bir belirsizliğin olduğunu ve zamanla hayvandan insana geçişin olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Çok sayıda büyükşehirde insanların bir anda evcil hayvanlarını sokağa saldığını anlatan Başkan Esen, "Bizde tam tersi bir durum gerçekleşti. İlk zamanlarda barınak ziyaretleri yasaktı. Yasaklar kalkınca hemen insanlar gelip sokak hayvanları sahiplenmek istedi. Son iki günde 24 hayvan sahiplendirdik" dedi.HAYVANDAN İNSANA BULAŞ YOKKonyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Muammer Saygılı ise hayvanlardan insanlara virüsün bulaşmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Verilere göre böyle bir durum söz konu değildir. İnsanlar gönül rahatlığıyla hayvanlarına bakabilir. 39 beslenme noktasını 50'ye çıkardık ve bu karantina sürecinde sokak hayvanlarına 5 buçuk ton mama dağıtıldı. Günde 15 kısırlaştırma, aşılama ve parazit çalışmaları yapıldı. Mart ayından bu yana 40 hayvana bu gibi işlemleri gerçekleştirdik."YAVRU KÖPEKLER OYUNCAK DEĞİLAntalya'daki GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde yetiştirilen farklı ırklardaki köpek yavruları ise koronavirüs önlemleri nedeniyle evde kalan hayvanseverler tarafından satın alınıyor. "Kimisi çocuğunun istemesi, kimisi de gündelik hayatlarına hareket katması için yavru köpek almak istiyor" diyen ırk köpek eğitmeni Murat Topallar, "Onlar birer canlı. Oyuncak değil. Bunun farkında olarak köpek alın veya sahiplenin. Bakabileceğiniz size uygun köpek alırsanız, gelecekte aranızdaki bağ daha güçlü olur. Çünkü bu hayvanlar oyuncak değil, yol arkadaşı" diyerek hayvanseverleri uyardı.

Topallar, kendisinden ırk köpek yavrusu almak isteyenlere sorular yönelttiğini ve tatmin edici cevap alamadığı takdirde yavru köpek satışı yapmadığını söyledi.

Kaynak: DHA