Koronavirüs sürecinde hangi hataları yapıyoruz? Pandemi sürecinde yapılan hatalar nelerdir?
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Koronavirüs sürecinde hangi hataları yapıyoruz? Pandemi sürecinde yapılan hatalar nelerdir?

Bir dönem 1000'lerin altına inen vaka sayıları tekrar arttı ve 1500'leri gördü. Peki, vaka sayısı neden arttı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs sürecinde hangi hataları sıraladı. İşte, pandemi sürecinde yapılan hatalar.

Koronavirüs sürecinde hangi hataları yapıyoruz? Pandemi sürecinde yapılan hatalar nelerdir?
30.06.2020 08:06 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:10

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesine neden olan hataları açıkladı. Peki, pandemi sürecinde yapılan hatalar nelerdir? Koronavirüs sürecinde hangi hataları yapıyoruz?

PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede tüm dünyaya, akabinde Türkiye'ye de sıçradı. 11 Mart günü ülkemizde ilk kez tespit edilen virüs, mart ve nisan aylarında pik dönemini yaşadı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Mehmet Ceyhan'a göre belirti göstermeyen kişiler hastalığı yaydı, normalleşmenin etkisi hesaplanamadı ve "Virüs yaz aylarında ölür" safsatası yayıldı.

Hande Fırat'ın yazısında ilgili kısım şu şekilde:

Vakalardaki yükselmenin tek nedeni normalleşme. Hocaya göre başka neden aramaya gerek yok.

Ancak bir yandan da tüm dünya ekonomik, sosyal, toplumsal nedenlerle normalleşmeye mecbur. Mesele normalleşirken yapılırken yanlışlarda ya da hesaba katılmayan unsurlarda, hatta yanlış yapılan hesaplarda... Mehmet Hoca üç hesap yanlışını sıraladı:

Koronavirüs sürecinde hangi hataları yapıyoruz? Pandemi sürecinde yapılan hatalar nelerdir?

1- Belirti göstermeyen kişiler: Hastalık belirtisi göstermeyenler tüm dünyada virüsü yaymaya devam ettiler.

2- Virüs yaz aylarında ölür ya da etkisi azalır: Bazı kişilerin bu düşüncede olması ve bunu dile getirmesi yanlıştı. Pandeminin mevsimi olmaz.

3- Normalleşmenin etkisi bilinmiyordu, hesap edilemedi.

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