Koronavirüs sürecinde "Güvenli turizm" dönemi... Restoran otel, otobüslerde denetimler başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs sürecinde "Güvenli turizm" dönemi... Restoran otel, otobüslerde denetimler başladı

ekibi, Bebek'te bulunan bir restoranda yapılan denetime katıldı.

Koronavirüs sürecinde
10.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:58
ekibi, Bebek'te bulunan bir restoranda yapılan denetime katıldı. İlk olarak restorana  giren müşteriler güvenli mesafede bekletiliyor  ve dezenfektan tutuluyor, maskesi yoksa maske veriliyor. Ateş ölücümü yapıldıktan sonra da içeri alınıyor. Eğer müşterilerin ateşi yüksek çıkarsa, 'karantina odası' adı verilen bir alana alınıyor. Bu alanda sağlık ekipleri gelene kadar diğer müşterilerden ayrı bir şekilde bekletiliyor. Mekanlardaki masalar çapraz koltuklarla güvenli mesafeye uygun şekilde dizayn ediliyor. Tuz, biber, şeker, çatal, bıçak gibi ürünler tek kullanımlık olmak zorunda. Tuvaletlerde ise yine müşterilerin ya seyrek olarak içeri alınması ya da kabin ve lavaboların güvenli mesafe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Program yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, kovid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122, otobüsler için ise 44 kriterden oluşuyor. Her kriter için bir soru bulunuyor. Tesislerin ve otobüslerin belgeyi alabilmesi için bütün soruların cevabının evet olması gerekiyor. 

OTOBÜS DENETİMLERİ BUGÜN BAŞLADI

Otobüslerin de sertifikalandırma çalışması başladı. DHA'nın görüntülediği denetimlerde turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor. Otobüse binmek isteyen turistler ilk olarak güvenli mesafede tutuluyor. Ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte edilerek otobüse alınıyor. Otobüslerde şehirlerarası yolculuk kurallarında olduğu gibi bir koltuk boş bırakılarak güvenli mesafe sağlanıyor. Turistlere dezenfektan ikram ediliyor, maske dağıtılıyor. Bu belgeyi alan otobüs, otel, kafe, restoranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mekanların ve otobüslerin camlarına sertifika etiketi yapıştırılıyor. 

GİZLİ MÜŞTERİLERE DİKKAT Sertifikalara konulacak kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.

"BİZ ULUSLARARASI BİR DENETİM KURULUŞU OLARAK UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPIYORUZ"Denetimleri yapan firmalardan biri olan RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, çalışmalarla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Restoran ve yeme içme tesisleri için ilk etapta çıkarılmış kriterler var. Sonrasında diğer sektörler içinde genişletilecektir. Bugün itibariyle de turizm taşımacılığı yapan araçlar eklendi. Restoran ve yeme içme tesisleri için belirlenen yaklaşık 150 sorudan oluşan bir soru listesi var. Bu soru listesi üzerinde biz uluslararası bir denetim kuruluşu olarak uygunluğun değerlendirmesini yapıyoruz. Malum gündemimiz pandemi. Hijyen ve sanitasyon kuralları ağırlık bir soru listesi hazırlanmış. Maske, mesafe ve hijyen kuralları bildiğimiz gibi bu konunun en önemli kuralları. Bu üçü özelinde diğer taşıma depolamadan, otellerde personel lojmanlarına varıncaya kadar ya da vale hizmetine varıncaya kadar hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanması, incelenmesine ve yönetilmesini içeriyor. Otellerde de 150 soru üzerinden misafir kabulünden çıkışa varıncaya kadar bütün departmanlar denetleniyor. Soruların hepsinin cevabının 'evet' olması gerekiyor. Hepsi 'evet' ise sertifika almaya hak kazanıyor. Bakanlığın belirlediği kimya mühendisi, gıda mühendisi, kimyager, biyolog, şimdi veterinerler de eklendi birkaç meslek dalını denetçi olarak kabul ediyoruz. Biz 17 ilde bu hizmeti veriyoruz, bütün turizm destinasyonları dahil. Başvuru yapıldıktan sonra planlama yapılıyor, denetime gidiliyor. Soru listesi üzerinden denetim yapılıyor ve her şey uygunsa sertifika almaya hak kazanıyorlar."  

"BURADA YAPTIĞIMIZ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF DENETİMİ"Alphan Namlı, "Program 6 ay süreyle çalışacak, her ay denetimler yapılıyor. 2 ayda bir de gizli müşteri denetimi söz konusu. Gizli müşteriler işletmenin haberi olmadan, eğer otelse rezervasyonunu yaptırıyor, 1 gün konaklama yapıp, bakması gereken noktaları bir müşteri gözüyle inceliyor. Daha sonra raporunu bizim belgelendirme komitesine sunuyor. Burada yaptığımız bir üçüncü taraf denetimi. Biz müşteri ya da işletmenin haricinde bir tarafız. Denetim kuruluşu olarak bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Sizin adınıza, sizden önce konusunda yetkin, uzman kişilerin ilgili kurallara göre konaklama yapacağınız ya da yeme içme için gideceğiniz yerin denetlenmesi söz konusu. İçiniz rahat olacak gitmeden önce. Bizim mottomuz da 'içiniz rahat olsun'. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesinde bütün bunlar yayınlanıyor, restoranlar ve konaklama tesisleri. Detaylı bilgiler var. İkincisi restoran girişlerinde yine bakanlığın belirlediği 'güvenli turizm işletmesi' logosu iliştirilecek" dedi.

"OTOBÜSLERE SERTİFİKALAR YENİ VERİLECEK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Başkanı Mustafa Yıldırım da  "Hem iç turizmde hem dış turizmde otobüslerin sertifika almaları gerekiyor. Şu andaki salgınla ilgili önemlerin alınması esasına dayalı bu sertifikasyon sürecidir. Bütün önlemlerin alınmış olası gerekiyor. Türkiye'de 52 bin D2 belgesine kayıtlı turizm işi yapmaya aday araç var. Ama bunlardan 40 bine yakını turizm alanında çalışıyor, 12 bin tanesi farklı işlerde çalışıyor. Bu çok büyük bir sayı, şu anda en büyük kitle turizm otobüsleri. Yeni başladık bu sertifikaya, denetimler yapıldı. Sertifikalar yeni verilecek. Sürücülerin eğitimleri tamamlandı" dedi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da damadı bıçakladı
Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da damadı bıçakladı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Fatma Girik Mariah Carey
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Operasyon Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Koronavirüs sürecinde "Güvenli turizm" dönemi... Restoran otel, otobüslerde denetimler başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 09:58:00. #1.15#
title