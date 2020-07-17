HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Koronavirüs sürecinde futbolu ilk terk eden yayıncı oldu

Spor Arena / İsmail ER - Hürriyet yazarı Tahir Kum'un dünkü köşesinde duyurduğu Süper Lig kulüpleri ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği haberi büyük yankı yarattı.

Koronavirüs sürecinde futbolu ilk terk eden yayıncı oldu
17.07.2020 07:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:44

Spor Arena/ İsmail ER - Hürriyet yazarı Tahir Kum'un dünkü köşesinde duyurduğu Süper Lig kulüpleri ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği haberi büyük yankı yarattı. 2016'da imzaladığı anlaşma gereği 2020-21 sezonu için kulüplere 3.15 milyar TL ödeme yapması gereken beIN Sports, yeni bir teklifte bulunarak, "Sadece 1.7 milyar TL veririm, ödemeyi de TL üzerinden yaparım" dedi. Yayıncı kuruluş ile daha önce zaten yapılandırmaya giden kulüpler ise öneriyi 'kesinlikle kabul edilemez' buluyor. Kulüplerin böylesine net bir şekilde karşı çıkmalarının çok önemli gerekçeleri bulunuyor...

Her şey yayın gelirine endeksli

Süper Lig kulüplerinin gelirinin ortalama yüzde 50'si maç yayınlarından geliyor. Eğer bu rakamlar yayıncı kuruluşun talep ettiği şekilde yarıya düşürülürse, pandeminin yol açtığı zararlar, döviz kurundaki artış ve yüksek futbolcu ücretleri nedeniyle zaten zor durumda olan kulüpler iyice sıkıntıya girecek.

TBB ile yapılan anlaşma ne olacak?

Kulüplerin hemen hepsi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile anlaşma yaparak, borçlarını yapılandırma yoluna gitti. Gerek TBB, gerekse kulüpler bu anlaşmayı yayıncı kuruluştan gelecek paraya göre yaptı. Yayından gelen para azalırsa, TBB ile kulüpler arasındaki sözleşme de tehlikeye girer.

UEFA'ya verilen sözler tutulamaz

Dört büyükler başta olmak üzere Avrupa arenasında boy gösteren kulüplerimiz, mali yönden UEFA'ya verdikleri sözleri tutamaz hale gelir. Bu durumda kulüplerimiz Avrupa kupalarından men edilme gibi çok ağır cezalar alabilir

Harcama limitleri düşer

Süper Lig kulüpleri, TFF tarafından belirlenen 'harcama limitleri'ne uymaları imkansızlaşır ve bu durumda limitlerin daha da düşürülmesi zorunluluğu ortaya çıkar.

İMZANIZIN ARKASINDA DURUN

Ahmet Nur Çebi: Yapılmış sözleşmeyi revize etmek istiyorlar

Bu gibi süreçlerde aynı yolda yürüyenler birbirlerine destek olmalı. Covid-19 sürecinde taraftarsız oynamak zorunda kalan kulüplerimizi ilk yayıncı kuruluş terk etti. Acı ama gerçek olan şu ki; bir de bunun üstüne yeni dönemde ödemeleri gereken parayı yarı yarıya indirmek istiyorlar. Yapılmış sözleşmeyi yeniden revize etmeye çalışıyorlar. En büyük ödeme kalemimiz olan futbolcularımız, ücretlerinde 1 Euro bile indirimi kabul etmeyip kontratlarını feshedip gidiyorlar.

Mehmet Sepil: 5 yıllık sözleşme hep pazarlık konusu oldu

Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre yıllık 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü seneden itibaren kontratta değişiklik talepleri gelmeye başladı. İndirim verildi, fiyat düştü. Koronavirüs nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz.

Mecnun Otyakmaz: Eğer onlar olmuyorsa alternatiflere bakalım

Kulüpler Birliği olarak biz de bıktık nahoş konulardan. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Kulüpler Birliği bu konuda kesinlikle taviz vermeyecektir. Eğer onlar olmuyorsa, alternatifine bakmak gerekir. Herkes attığı imzanın arkasında durmalı.

Adil Gevrek: Yeni bir indirimi asla kabul etmeyeceğiz

Geçen yıldan beri hep aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yayıncı kuruluşun bu tavrını, indirim talebini tasvip etmiyoruz. Kulüpler Birliği ile TFF, kurulan komisyonda ortak yürüyor. Yayıncı kuruluşun teklifini kesinlikle kabul etmiyoruz.

Berna Gözbaşı: Ciddi kurumlar anlaşmalarına mutlaka uyar

Kulüpler Birliği toplantısında konu ile ilgili karar alındı ve gerekli yerlere bildirildi. Umarız yayıncı kuruluş böyle bir düşünce içine girmez. Böylesine ciddi ve büyük bir kurum, yaptığı anlaşmanın arkasında durmalı. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanacağını düşünmek istemiyorum.

Hilmi Kulluk: Yapılandırmayı zaten yaptık

Biz zaten yapılandırmaya gittik. 2016'da yapılan sözleşme ile şimdiki arasında büyük fark var. Yayıncı kuruluş ödemesi gereken parada istediği indirimi yaptırdı. Dolayısıyla yeniden bir indirim yapılmasını kabul etmemiz imkansız. Konyaspor olarak bu işin takipçisiyiz.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil Politika
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış Politika
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi Güncel
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emrah Danla Bilic Defne Samyeli
Spor Falcao İrfan Buz Ünal Karaman Burak Yılmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Tbmm Taciz Adana
Şu an buradasınız: Koronavirüs sürecinde futbolu ilk terk eden yayıncı oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 07:49:32. #1.14#
title