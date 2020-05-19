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Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı

CezeriSoft Genel Müdürü Osman Söyler, "Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı.

Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı
19.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:06

CezeriSoft Genel Müdürü Osman Söyler, "Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı." ifadesini kullandı.

Söyler, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle milyonlarca insanın, evden çalıştığını ve burada daha fazla vakit geçirdiğini kaydederek, birçok işletmenin alınan tedbirler kapsamında kapatıldığını belirtti.

E-ticaret çözüm platformu CezeriSoft'un Genel Müdürü Osman Söyler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çalışma ve ticaret hayatında düzeni değiştirdiğini ve bazı değişikliklere neden olduğuna işaret ederek, en büyük değişikliklerden birisinin alışveriş yönteminde yaşandığını aktardı.

Salgın döneminde internet üzerinden alışverişin önem kazandığını kaydeden Söyler, fiziki olarak hizmet veremeyen işletmelerin ürünleri tüketicinin ayağına götürdüğünü, restoran ve tatlıcılar dahi paket servis usulüyle çalıştığını bildirdi.

Bu süreçte internet üzerinden satışların hemen hemen tüm kategorilerde ve işletmelerde arttığını vurgulayan Söyler, en çok artış yaşanan kategorilerin başında temel ihtiyaç malzemelerinin geldiğini ifade etti.

Söyler, "Gıda, market, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri kategorilerinde e-ticaret sitelerinin satışları koronavirüs sürecinde yüzde 200 arttı. İlk zamanlar acil ve temel ihtiyaçlar alınırken daha sonra kitap, moda, giyim ve teknolojik ev aletlerinin satışı da artış gösterdi. Bu kategorilerde artış yüzde 40'a yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Kargo sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşandığını aktaran Söyler, sipariş adetlerinin yüzde 52 arttığını bildirdi.

"E-ticaret çözümlerine ilgi 15 kat arttı"

CezeriSoft Genel Müdürü Söyler, salgın sürecinde internetten alışverişin ortalamanın çok üzerinde artması ve bazı işletmelerin e-ticaretin önemini daha iyi anlaması nedeniyle bu alandaki çözüm ve uygulamalara talebin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Artık işletmeler satışlarını dijital ortama taşıyor. Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı. Kimi firmalar e-ticaret sitelerini güçlendirirken, bazıları yeni internet sitesi açtı. Mesela bu süreçte satışı en çok artan temizlik ürünleri sektöründe e-ticaret ancak e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin yüzde 62'si bu alana yöneldi."

"İnternetten kolay ve güvenilir satış imkanı sağlayan yazılım sunuyoruz"

Osman Söyler, e-ticaret çözümlerine yönelik ilginin farkında olan girişimcilerin bu alana yatırım yaptığını belirterek, CezeriSoft Yazılım Teknolojileri'nin de bu sektöre yatırım yapan şirketler arasında yerini aldığını aktardı.

Dünyanın düzeninin değiştiğini, teknoloji şirketlerinin buna ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Söyler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CezeriSoft, genç ve kadın girişimcilere, esnaflara ve KOBİ'lere internetten satış imkanını daha kolay ve güvenilir bir yazılımla sağlamayı amaçlıyor. Özellikle genç girişimciler için farklı olanakları barındıran çözümlerimiz mevcut. KOBİ'lerimize, genç ve kadın girişimcilerimize sunduğumuz e-ticaret çözümleri sayesinde hem ülkemizin hem de onların ekonomisine katkı sunmayı, girişimcilerimizin önünü açmayı hedefliyoruz."

Kovid-19 sürecinde kendilerine en çok talebin fiziki olarak dükkanlarını kapatan işletmelerden geldiğini aktaran Söyler, özellikle gıda sektörünün başı çektiğini, onu temizlik ürünlerinin takip ettiğini vurguladı.

Osman Söyler, "İnternet adresi açacak kişilerin en çok isteği; güvenilirlik, kargolarla entegre olmak ve müşterilerle iletişim kurmak. Burada insanların hızlı ve güvenilir altyapıya sahip olması çok önemli. Biz de şirket olarak bu çözümleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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