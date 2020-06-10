KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DARÜŞŞAFAKA BAŞVURULARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DARÜŞŞAFAKA BAŞVURULARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Esma MURAT-Olgucan KALKAN/Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesine, sınavların da ertelenmesine neden oldu.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DARÜŞŞAFAKA BAŞVURULARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
10.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:56

Haber-Kamera: Esma MURAT-Olgucan KALKAN/

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını,  okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesine, sınavların da ertelenmesine neden oldu. Sokağa çıkma yasakları ve seyahat engelleri okul sınavlarına yapılan başvuruları da etkiledi. Annesi ya da babası hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere kolej eğitim imkanı veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na başvurular da bu süreçte geçtiğimiz yıllara oranla yarı yarıya düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler eğitim camiasında da etkisini gösterdi. Okulların kapatılması sonrası, uzaktan eğitim uygulamasına geçildi ve yaklaşık 3 aylık karantina döneminde sınavlar da ertelendi. Bu süreç tüm eğitim kurumlarını olduğu gibi, anne ya da babası olmayan çocuklar için 157 yıldır ücretsiz kolej eğitim/öğretim imkanı veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı da etkiledi. Geçen yıl 2000 öğrencinin başvuru yaptığı Darüşşafaka'ya, koronavirüs süreci nedeniyle yarı oranında talep oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, DHA'ya yaptığı açıklamada bu sene Türkiye bazında sadece 1000  öğrencinin başvurusunun kendilerine ulaştığını söyledi.

"GEREKİRSE ÖĞRENCİYİ GİDER KENDİMİZ ALIRIZ"Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Haziran Pazar günü saat 11.00'de 24 şehirde gerçekleştirilecek Darüşşafaka sınavı için, okul yönetimi yoğun bir çalışma yürütüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Öktem, her sene 2000  başvuru alırken, salgın sebebiyle bu sene 1000  öğrencinin başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek "Aynı şekilde bu sene kabul etmeliyiz ki velilerimiz özellikle pandemi dolayısıyla biraz çekingenler başvuru konusunda. Ancak öğrencilerimizin de velilerimizin de gönüllerini rahatlatmak isterim. Sınav için her türlü önlemleri aldık. Hatta sınava gidiş ve gelişlerde sıkıntı yaşayan öğrencilerimize cemiyet olarak yardımcı oluyoruz. Masrafların tamamını karşılıyoruz. Gerekirse öğrenciyi gider kendimiz alırız" dedi.

"BİR ÇOCUK GÜN GELİYOR ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"Darüşşafaka eğitimi alabilecek koşullara sahip çocuklar için toplumun her kesiminin duyarlı olması gerektiğini belirten Öktem "Eğitimde ilim irfan bu çatının altında gerçekleşiyor. Çevredeki teyzeler, muhtarlar, milli eğitim müdürlükleri, öğretmenler, kısacası herkes bir baksın çevresine bu özelliklere sahip çocuklar varsa hayatlarını kurtarmak için bilgilendirsin. Çünkü bir çocuk gün geliyor ülkenin kaderini değiştiriyor" dedi.

"BEN DE DARÜŞŞAFAKA SAYESİNDE OKUDUM"Kendisinin de Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından 1982 yılında mezun olduğunu ve bu okul sayesinde hayatının kurtulduğunu söyleyen Öktem;" Ben fakir bir aileden geliyorum. Babam küçük yaşta vefat etti. Dayılarım beni büyüttü. Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınavına da annem ve öğretmenim girmemi sağladı ve kazandım. Okulu başarı ile tamamladım. Sonrasında ise Boğaziçi Üniversitesini kazandım. Şimdilerde dönüp baktığımda Darüşşafaka olmasaydı ben Boğaziçi Üniversitesinde okuyup, Amerika da yüzde yüz burslu master yapabilir miydim diyorum"

"SİZ OLMASAYDINIZ BEN ÖLDÜĞÜMDE NE OLURDU BU YAVRUYA"

Unutamadığı bir aile ziyaretinden bahseden Öktem; "Eşim ile birlikte iç Anadolu'da bir öğrencimizin evine gitmiştik. Öğrencim babasını kaybetmiş. Annesi ise ufak el işleri örüp satıyor ve geçimlerini bu şekilde sağlıyordu ve bizleri görünce şöyle söyledi 'Siz bu çocuğu almasaydınız ben öldüğümde ne olur bu yavruya' diyerek gözleri dolmuştu. Hep hatırlarım bu hikayeyi" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Simge Sağın Mariah Carey
Spor Ali Koç Semih Özsoy Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DARÜŞŞAFAKA BAŞVURULARI YARI YARIYA DÜŞTÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:45:44. #1.14#
title