"Koronavirüs sürecinde çocuklarınızla hayaller kurun" önerisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hilal Karabulut, ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtikten sonra neler yapılabileceğine dair hayaller kurarak, yeni hedefler belirleyerek, bu süreci çocukların umut dolu bir...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hilal Karabulut, ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtikten sonra neler yapılabileceğine dair hayaller kurarak, yeni hedefler belirleyerek, bu süreci çocukların umut dolu bir şekilde geçirmesini sağlayabileceklerini söyledi.

Karabulut, yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde çocukların iyi hissetmesine yönelik evde kalma sürecinde ebeveynlerin stres, korku ve kaygılarını belli seviyelerde tutması gerektiğini söyledi.

Ailelerin verdiği tepkileri, çocukların izlediğini ve bu tepkilerin onların düşünce ve davranışlarını etkilediğini ifade eden Karabulut, "Belirsiz olan bu süreçte çocuğumuzun kendini güvende hissetmesi için hastalıktan korunmak adına ailecek veya çocuğumuzun kendisinin ne yapması gerektiğini onunla paylaşmamız gerekir. Bu salgın döneminin geçici olduğunu vurgulamalıyız. Koronavirüs ile ilgili resmi ve güvenilir kaynaktan bilgi edinmeliyiz. Çocuklarınızın yaşı ne olursa olsun duygularını rahatlıkla ifade edebilecekleri açık ve güvenli iletişim ortamı oluşturmalıyız." dedi.

Karabulut, ailelerin salgın sürecinde çocukları içtenlikle dinlemesinin önemli olduğunu belirterek, "Çocukların hissettiği korku kaygı gibi durumların normal olduğunu onlara anlatmalı salgınla ilgili soru sormalarına izin verilmeli. Çocukların yanlış bildikleri ile ilgili onları uygun bir dille aydınlatmalıyız. Çocuklarımızın yaşına uygun olarak açıklamalar yapmalıyız. Bu açıklamaları yaparken aktardığımız duygulara dikkat etmeliyiz. Olabildiğince sakin ve iyimser bir yaklaşım sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Salgın öncesinde ailelerin yaptığı rutinlerine devam etmeleri gerektiğini dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla kaliteli ve keyifli vakit geçirmeliyiz. Günlük ev işlerinde çocuklarımız için eğlenceli bir hale getirebilir aynı zamanda aile üyelerimizle de sorumluk paylaşımı yapabiliriz. Ailelerinin bireysel zaman geçirmeleri için de kendilerine vakit ayırmalı. Çocuklarımızla koronavirüs bittikten sonra neler yapılabileceğine dair hayaller kurabiliriz, yeni hedefler belirleyebilir ve bu süreci çocuğumuzun umut dolu bir şekilde geçirmesini sağlayabiliriz. Çocuklarımızın ev dışındaki sevdikleriyle telefonla görüşme mümkünse görüntülü konuşmasına olanak sağlamalıyız. Bu süreçte çocuklarımıza örnek ve destek olmalıyız."

Kaynak: AA