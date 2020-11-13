Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı
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Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı

13.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:11
Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı

KORONAVİRÜS salgınından hem ruhsal hem fiziksel açıdan etkilenen çocuklarda bazı hastalıkların arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Sırt, omuz, boyun ağrısı, hareketsizliğin yol açtığı obezite ve D vitamini eksikliği görüyoruz" dedi.

KORONAVİRÜS salgınından hem ruhsal hem fiziksel açıdan etkilenen çocuklarda bazı hastalıkların arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Sırt, omuz, boyun ağrısı, hareketsizliğin yol açtığı obezite ve D vitamini eksikliği görüyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını, geçen mart ayından bu yana dünya ve Türkiye'yi derinden etkiliyor. Araştırmalar koronavirüs salgınına yakalanan çocuklarda ateş ve öksürük gibi bulguların erişkinlere göre çok daha az görüldüğünü gösterse de salgın, bazı hastalıklara neden olabiliyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, çocukların evde, dar bir alanda, oyun oynayamadan ve arkadaşlarını göremeden kalmasının psikolojik bazı sorunlara da yol açtığını anlattı.

"EKRAN MARUZİYETİNDE ARTIŞ OLDU"

Çoğu çocuğun okulu bir sosyal ortam olarak gördüğünü anlatan Uzm. Dr. Miraç Ergen, "Okul, çocuğun fiziksel hareketlerinin yerine getirildiği bir yer. Bu nedenle okuldan uzak kalmaları onları oldukça etkiliyor. Aileler de bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğinden çocuklarına olan ilgi ve davranışları değişiyor. Çocuklarla geçirdikleri vakit de bir şekilde bu durumdan etkileniyor. Ama en büyük sorun, çocukların rahatça dışarı çıkıp akranlarıyla vakit geçirememesi. Hem bedensel hem ruhsal sağlık için hareket çok önemlidir. Hareketsiz bir yaşam biçimi sağlıklı olmaz. Çocuklar doğal olarak evde hareket edip enerjilerini atacak bir ortam bulamadıklarından ekran maruziyeti ile karşı karşıya kalıyorlar" diye konuştu.

"OBEZİTEDE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR"

Pandemi döneminde çocukların internet üzerinden oynanan oyunlara yöneldiğini ifade eden Uzm. Dr. Miraç Ergen, "Bu durum ciddi anlamda çocukların bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Fiziksel olarak çok fazla ekran karşısında durmaları sırt, omuz, boyun ağrısı yaşamalarına yol açıyor. Oturuş ve duruş bozukluklarına sık rastlanıyor. Gözlerde ise kuruluk olabiliyor. Çocuklar enerjilerini harcayamadıklarından obezite de çok fazla artıyor. Önceki yıllara göre bu yıl çocukların çok fazla kilo aldığını, obezite sorunu ile karşılaştıklarını gözlemliyoruz. Hareketsizlik obeziteye yol açıyor, ilerleyen zamanda ise diyabet, kalp hastalığı gibi erişkin dönemde yaşanacak hastalıkların temellerini atıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs döneminde kış aylarında çocuktaki D vitamini düzeyi normal dahi olsa takviye alınması gerektiğini öneren Uzm. Dr. Miraç Ergen, "Ama mutlaka mümkünse test yapılıp doz hekim kararına göre ayarlanmalıdır. Çünkü D vitamini, fazlası da zararlı olan bir vitamindir" dedi.

HANGİ ÇOCUK KAÇ SAAT SPOR YAPMALI?

Hareketsizliği 'bir saatten uzun süren oturma hali' olarak tanımladıklarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Çocukların mümkün olduğunca hareketsiz bırakılmaması gerekiyor. Özellikle 1-4 yaş arası çocukların günde 3 saat, 4-11 yaş arasında günde 1 saat, 11-18 yaş arasında ise en az bir saat fiziksel aktivite yapması gerekiyor. 4 yaş üzerinin mümkünse orta ve yüksek şiddette fiziksel aktiviteyi günde bir saat hem fiziksel hem ruhsal gelişimleri için yapmaları gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.


- İstanbul
Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı
Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı
Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite ve D vitamini eksikliği arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT

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