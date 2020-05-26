Koronavirüs sürecinde balkon ve pencere önlerinde en çok çeri domates ve biber yetiştiriliyor
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Koronavirüs sürecinde balkon ve pencere önlerinde en çok çeri domates ve biber yetiştiriliyor

KORONAVİRÜS salgını sürecinde evlerinde kalan pek çok kişi sebzesini kendi yetiştirmeye başladı.

Koronavirüs sürecinde balkon ve pencere önlerinde en çok çeri domates ve biber yetiştiriliyor
26.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:44
KORONAVİRÜS salgını sürecinde evlerinde kalan pek çok kişi sebzesini kendi yetiştirmeye başladı. Eminönü'ndeki fideciler satışlardan memnun. Önceki senelerin aynı döneminde işlerin bittiğini ifade eden fideciler, evlerinde sebze yetiştiren vatandaşların sayısının artmasıyla, satışların da yükseldiğini söylüyor. İstanbullular ise en çok, balkon ve pencere öncelerinde kolaylıkla yetiştirilen çeri domates ve biber fidelerini satın almayı tercih ediyor.

"GEÇEN SENE BU ZAMANLAR İŞ BİTMİŞ OLUYORDU AMA BU SENE ARTTI"

Geçen sene bu zamanlar fide satışlarının bittiğini ancak bu sene karantina nedeniyle arttığını ifade eden Eminönü'nde fide dükkanı olan Taner Özdemir, şunları söyledi:

"Şu anda daha çok kolay yetiştirildiği için çeri domates ve sivri biber tercih ediliyor. Bunlar balkonda daha çabuk yetiştiği için, onlara daha çok talep oluyor. Büyük domates isteyen nadir çünkü onlar bahçeye uygun. Boy attığı için teras ve balkonlarda uygun olmuyor. Arpacık soğan, tere, marul bunların satışlarında daha da artış oldu. Geçen sene bu zamanlar iş bitmiş oluyordu. Ama bu sene arttı. İki ay daha yoğunluk bekliyoruz. İnsanlar evde, sokağa çıkma yasağı var. Bunlarla ilgileniyorlar. Kimisi işe gidemediği için şu anda daha çok yazlığına gidiyor. Kendi meyvemi, sebzemi kendim alayım diye düşünüyorlar. Şu an ben bütün vatandaşlara söylüyorum, çeri domates ve biber fidelerini apartman dairenizde yaşıyorsanız bile kesinlikle alabilirsiniz. İkisi de çabuk yetişiyor çünkü. Sebzelerde; tere, roka, maydanoz, kıvırcık hepsinde artış var ama en çok satış çeri domates ve Arnavut biberinde. İkisinin de tanesi iki lira. Bir taneden 2 kilo domates alabilirsiniz. Bahçeye dikerlerse 5 kilo. Saksı dar olduğu için ancak 2 kilo alabilirsiniz. 2 ayı bulur yetişmesi."

"BOŞTA KALINCA BAHÇEYİ EKMEYE BAŞLADIK"

Karantinadan dolayı bahçesine sebze ektiğini ifade eden Erhan Turaneli, "Uzun zamandır yetiştirmiyordum tabii, babamdan görüyorduk ama bu sene biz de boşta kaldığımız için karantinadan dolayı,  bahçemizi ekmeye başladık. Önce bir uğraşayım dedim zorlanmaya başladım tabii ki. Ama sonra bir heves geldi. Geldim işte domates, biber, patlıcan ve çilek alacağım" dedi.

"ÇİÇEKÇİDE HİÇ ÇİÇEK KALMAMIŞTI"

Balkonuna çiçek ekmek için gittiği çiçekçide çok az çeşit kaldığını söyleyen Lale Arıcı, "Şimdi havuç ve alabaş tohumu aldım ama annem memlekete gidecek onun için aldım. Kendi balkonumda da maydanoz ve dereotu yetiştiriyorum. Onun dışında çiçek yetiştiriyorum. Çiçekçide hiç çiçek kalmamıştı. Konuştuğum çiçekçi de çok yoğun bir talep olduğunu söyledi. Bulabildiğimi aldım balkonuma dikmek için. Balkonum güzel oldu" diye konuştu.

ESKİ AYAKKABILARIN İÇİNE BİLE BİTKİ DİKİYORLAR

Eminönü'nde çiçek fidesi satan Muammer Özdemir ise, "İnsanlar evde 2 aydır yattı. Psikolojik olarak olumsuz etkileniyorlar. Eski ayakkabıların içine bile iki tane domatesi, bir biber dikip uğraşıyor can sıkıntısından. Tabii bir artış var çiçek satışlarında da. Genelde fide olarak yazlık çiçekler tercih ediliyor. Begonya, petunya, ateş çiçeği, yıldız çiçeği hep tercih ediliyor. Fiyatlar 2 liradan başlıyor, 100 liraya kadar var. Herkesin bütçesine göre" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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