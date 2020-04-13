Koronavirüs sürecinde artan yasa dışı finansal faaliyetler için uyarı
Koronavirüs nedeniyle finansal hizmetlerde dijital kanalların kullanımı artarken, bu durum dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi konulardaki riskleri de beraberinde getirdi.
13.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:12
Koronavirüs nedeniyle finansal hizmetlerde dijital kanalların kullanımı artarken, bu durum dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi konulardaki riskleri de beraberinde getirdi.
Kaynak: Dunya.com