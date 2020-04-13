Koronavirüs sürecinde artan yasa dışı finansal faaliyetler için uyarı Koronavirüs nedeniyle finansal hizmetlerde dijital kanalların kullanımı artarken, bu durum dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi konulardaki riskleri de beraberinde getirdi.

Koronavirüs nedeniyle finansal hizmetlerde dijital kanalların kullanımı artarken, bu durum dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi konulardaki riskleri de beraberinde getirdi. Kaynak: Dunya.com