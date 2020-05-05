Koronavirüs süreci sonrası inşaat sektöründe canlanma beklentisi

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, salgın bittiğinde en hızlı toparlanacak sektörün inşaat sektörü olacağına inandığını bildirdi.

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, salgın bittiğinde en hızlı toparlanacak sektörün inşaat sektörü olacağına inandığını bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin Türkiye'de çok iyi bir şekilde yönetildiğini, ülke genelinde birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünün de süreçten olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Yıldırım, meslektaşlarının paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki salgın bittiğinde en hızlı toparlanacak sektör inşaat sektörüdür. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yabancılara konut satışlarında bir cazibe merkezi olacağını öngörüyoruz. Her kriz bir fırsat doğurur. Önemli olan bu krizi nasıl yönettiğimizdir. Finansal anlamda sıkıntısı olmayan arkadaşlarımız şantiyelerini durdurmasınlar. Ertelenen konut ihtiyacı salgın sonrasında tekrar harekete geçecektir."

Kaynak: AA