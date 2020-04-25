Koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede hemşire kızı yalnız bırakmadı
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Koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede hemşire kızı yalnız bırakmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle kızının görev yaptığı hastanede koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınan emekli maden işçisi taburcu edildi.

25.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:28
Koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede hemşire kızı yalnız bırakmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle kızının görev yaptığı hastanede koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınan emekli maden işçisi taburcu edildi.

İlçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde ikamet eden emekli maden işçisi Şanver Aktağ, öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine kızı Selda Aktağ'ın görev yaptığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hemşire Selda Aktağ, tedavi sürecini yakından takip ettiği ve Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı babasını taburcu edilmesinin ardından köylerindeki evine götürdü.

Aktağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının çalıştığı hastanede tedavi görmesinin farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Babasının tedavisinin kendisinin görev yaptığı hastanede gerçekleştirildiğini anlatan Aktağ, "Testleri negatif çıktı ve taburcu ettik. Hastanede babama temas etmedim, yakınlaşamadım, sarılamadım. Çok üzücüydü. Çok şükür sağlık durumu iyi. Hastaneden taburcu edildikten sonra ben alarak köyümüzdeki evimize getirdim. Babamın 14 günlük izolasyon süresi var." ifadelerini kullandı.

Baba Şanver Aktağ da Ereğli Devlet Hastanesinde bir süre akciğer tedavisi gördüğünü, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak kızının görev yaptığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alındığını dile getirerek, "Testlerimiz çok şükür temiz çıktı. Akciğerde bir enfeksiyon olduğu belirtilerek bir süre tedavi gördüm. Kızım sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı. Hastane personeli bizimle çok yakından ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğine vurgulayan Aktağ, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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