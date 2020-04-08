Koronavirüs şüphesiyle tutulduğu hastaneden gece ayrıldı, sabah döndü AYDIN'da, yüksek ateş tespit edilip, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan İbrahim E. (43), gece hastaneden izinsiz ayrıldı.

AYDIN'da, yüksek ateş tespit edilip, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan İbrahim E. (43), gece hastaneden izinsiz ayrıldı. Polis ve jandarma her yerde ararken, sabah hastaneye dönen İbrahim E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Efeler ilçesinde yaşayan İbrahim E., kendisini iyi hissetmeyince dün Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yüksek ateş tespit edilen İbrahim E.'nin yapılan 'Covid-19' testi negatif çıktı. Ateşi düşmeyince koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan İbrahim E., gece hastaneden izinsiz olarak ayrıldı. Hastane yetkilileri, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan İbrahim E., bu sabah tekrar hastaneye döndü. Tedavisine devam edilen İbrahim E. hakkında soruşturma başlatıldı.İbrahim E.'nin, izinsiz olarak ayrıldıktan sonra evine gittiği, geceyi burada geçirdikten sonra tekrar hastaneye döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA