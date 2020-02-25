'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2)
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'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2)

SONUÇ NEGATİF ÇIKTIMardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi.

25.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:18
'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2)

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Mardin'in ilçesinde, geçen hafta 'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi. Yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.T.'nin bugün taburcu edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

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