Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbedip, tehdit etti.

Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler
14.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:06

AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbedip, tehdit etti. Darp raporu alan 4 doktorun şikayetçi olduğu 2 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'nde meydana geldi. Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Y.C. ve Y.A.'ya test yapıldı. Sonuçları temiz çıkan G.Y.C. ve Y.A., saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darbetti. Daha sonra saldırganlardan biri doktorları, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek tehdit etti. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.Saldırı sonucunda yaralanan doktorlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi. Darp raporu alan ve beyaz kod uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu G.Y.C. ve Y.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Seda Sayan Fatma Girik Yasmin Erbil
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Bingöl Beşiktaş Karlıova
Şu an buradasınız: Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 19:36:01. #1.15#
title