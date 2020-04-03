Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? - Haber
Koronavirüs, Dünya
BBC

Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde birçok turnuva ve müsabaka ertelendi.

03.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:15
Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgını spor dünyasını da etkiledi. Birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ya da ertelendi.

Türkiye'de de ligler ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Cuma günü yapılan açıklamada 'liglerin en erken Haziran ay başında oynanabileceği' belirtildi.

Dünya genelinde bazı spor etkinlikleri ve müsabakalarının nasıl etkilendiğini derledik.

Futbol

Rusya'da futbol maçları 10 Nisan'a ertelendi. Maçları 33 bine kadar taraftarın tribünlerde izlediği Rusya'da karar 17 Mart'ta alındı.

2020 Afrika Uluslar Kupası'nın Nisan ayında Kamerun'da başlaması planlanıyordu. Ama Afrika Futbol Federasyonu'nun 17 Mart'ta yaptığı açıklamasıyla turnuva belirsiz bir süreliğine ertelendi.

Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America 2021'e ertelendi. 12 takımın yarıştığı turnuvanın Kolombiya ve Arjantin'de 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyordu.

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. UEFA'nın 17 Mart'ta yaptığı açıklamayla şampiyonanın gelecek yıl 11 Haziran le 11 Temmuz tarihleri arasında oynanabileceği belirtildi. 24 takımlı turnuvanın, 12 farklı ülkede 12 Haziran le 12 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanıyordu.

İngiltere'de de Premier Lig en az 30 Nisan'a kadar askıya alındı.

UEFA, 1 Nisan'daki açıklamasıyla tüm Şampiyonlar Ligi maçlarıyla Avrupa Ligleri maçlarını 'bir sonraki bildiriye kadar' askıya aldı.

FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Dünya Kupası'nın da Mart ve Haziran'da oynanması planlanan eleme maçlarını erteleme kararı aldı.

Çin, Japonya ve Güney Kore'de de profesyonel futbol ligleri sezonunun açılışı ertelendi.

Maratonlar

26 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu 4 Ekim'e ertelendi.

Boston Maratonu'nun da 4 Nisan'da yapılması bekleniyordu ama yeni tarih olarak 14 Eylül belirlendi.

Amsterdam, Paris ve Barselona'daki maratonlar da ertelendi.

Japonya'da normalde 300 bin katılımcısı olan Tokyo Maratonu, 1 Mart'ta yalnızca 200 elit koşucuyla sınırlandırıldı.

Olimpiyat Oyunları

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo 2020 Olimpiyatlarının ertelenmesi kararı aldı.

Karar, yerel organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle haftalar süren görüşmeler sonunda alındı. Olimpiyatların ertelenmesi için spor federasyonları ve Olimpiyat kuruluşları, sporcular baskı yapıyordu.

Tokyo Olimpiyatlarının yeni tarihi 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Atletizm

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Nanjing'de 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu, müsabakalar gelecek yıla ertelendi.

Formula 1

Azerbaycan Grand Prix de ertelenen son etkinlikler arasında yer aldı. Formula One yarışlarının Haziran ortasından önce gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.

Bakü'deki yarış için daha önce belirlenen tarih 7 Haziran'dı.

Formula 1, McLaren ekibinden bir üyenin koronavirüs kapması nedeniyle Avustralya Grand Prix açılışını iptal etti. Yarışın 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanıyordu.

20-22 Mart için planlanan Bahreyn Grand Prix ile 3-5 Nisan için planlanan Vietnam Grand Prix yarışları da ertelendi.

İptal edilen bir diğer Grand Prix de Çin'de 19 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Çin Grand Prix'si.

Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen Hollanda, İspanya ve Monaco'daki yarışlar da ertelendi.

Tenis

İnglitere'de Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi. 28 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan turnuva, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edilmiş oldu.

Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelendi.

Budapeşte Fed Cup tenis finalleri de ertelendi.

Boks

Tokyo Olimpiyatları Asya ve Okyanusya boks eleme maçları Çin'den Ürdün'e taşındı.

Ama Avrupa ve Amerika elemeleri iptal edildi.

Basketbol

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları 11 Mart itibariyle bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı. Karar Utah Jazz'dan bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine alındı.






BBC
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haber
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı Haber
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haber
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haber
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haber
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haber
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 16:08:09. #1.15#
title