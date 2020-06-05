Koronavirüs sosyal medyada geçirilen süreyi artırdı
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Koronavirüs sosyal medyada geçirilen süreyi artırdı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "Sosyal Medya Kullanımı Araştırması"nda, kullanıcıların bu platformlarda geçirdiği zamanın arttığı belirlendi.

Koronavirüs sosyal medyada geçirilen süreyi artırdı
05.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:01

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "Sosyal Medya Kullanımı Araştırması"nda, kullanıcıların bu platformlarda geçirdiği zamanın arttığı belirlendi.

Üniversitenin İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Koçyiğit, yaptığı açıklamada, araştırmanın 577 sosyal medya kullanıcısı ile online olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Salgın ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun uygulandığı ve insanların evde kaldığı sürede sosyal medyanın daha fazla kullanılmaya başlandığına işaret eden Koçyiğit, şu bilgileri verdi:

"Salgın öncesinde 3 saat olan sosyal medya kullanım süresi pandemi günlerinde 5 saati geçtiği tespit edildi. Araştırmada, kullanıcıların yüzde 52'sinin de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiği belirlendi. Kullanıcıların yüzde 55'ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Katılımcılara göre sosyal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullanıcıların yüzde 54'ünü, sosyal medya içeriklerini güvenilir bulmadığını söyledi. Öte yandan televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğu saptandı."

Sosyal medyada eğlence başı çekiyor

Koşulların sosyal medyaya olan bağımlılığı artırdığını düşünenlerin oranının yüzde 59 olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, "Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü sosyal medyayı eğlenmek için kullanırken yüzde 31'i bilgi edinmek, yüzde 10'u öğrenme sürecini desteklemek, yüzde 8'i sosyalleşmeye katkı sağlamak ve yüzde 7'si de diğer amaçlar için kullandığını belirtti." ifadesini kullandı.

Sosyal medya ile kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin oranının yüzde 60 olduğu aktaran Koçyiğit, kullanıcıların yüzde 52'sinin, sosyal medya ile doğruların önemini yitirmeye başladığını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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