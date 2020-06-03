Koronavirüs Sosyal Medya Alışkanlıklarını Nasıl Etkiledi?
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Koronavirüs Sosyal Medya Alışkanlıklarını Nasıl Etkiledi?

Koronavirüs salgını, bütün insanları evinde kalmaya ve evden çalışmaya başlamaya zorladı. Sosyal mesafeler ve evlerimizde geçirdiğimiz süre devam ettikçe, alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz de değişti.

Koronavirüs Sosyal Medya Alışkanlıklarını Nasıl Etkiledi?
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:50

Koronavirüs salgını, bütün insanları evinde kalmaya ve evden çalışmaya başlamaya zorladı. Sosyal mesafeler ve evlerimizde geçirdiğimiz süre devam ettikçe, alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz de değişti. Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışırken sosyal medya alışkanlıkları da değişime uğradı. AdColony, Türkiye'de koronavirüs döneminde değişen sosyal medya alışkanlıklarını araştırdı. Araştırma, 1815 kişinin katılımı ile gerçekleşti ve katılımcıların yaşları 14 ila 65 yaş arasındadır. COVID-19 ile Değişen Sosyal Medya Alışkanlıkları

AdColony, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal medya kullanımındaki davranış değişikliklerini daha iyi anlamak ve analiz etmek için Türkiye'deki kullanıcıların sosyal medya alışkanlıkları ??hakkında bir araştırma gerçekleştirdi. İşte, araştırma ile ilgili detaylar!

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde kullanıcılar, sosyal medyada daha fazla zaman geçirdi. Karantina döneminin başlaması ve evden çalışma sistemine geçilmesi ile birlikte kullanıcıların %61'i sosyal medya platformlarında daha fazla zaman harcadı.

Kullanıcılar, LinkedIn'de 30 dakikadan daha fazla zaman geçirdi. Ankete katılan LinkedIn kullanıcılarının %37'si günde yarım saat zaman geçirirken, kullanıcıların %30'u yarım saatten fazla zaman harcadığını belirtti.

Kullanıcılar, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal medyayı güncel bilgilerden haberdar olmak için kullanıyor. Kullanıcıların %51'i özellikle salgın döneminde güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medyayı kullandığını ifade etti.

AdColony tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılanların % 54'ü LinkedIn'in en güvenilir sosyal medya platformu olduğunu belirtti.

Araştırmaya kullanıcıların %57'si yeni tip koronavirüs salgını döneminde LinkedIn'de haftada ortalama 1 ila 3 gönderi yayınladığını ifade etti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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