Koronavirüs sonrasında Türkiye'deki ilk spor organizasyonu 8. Fetih Kupası olacak
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Koronavirüs sonrasında Türkiye'deki ilk spor organizasyonu 8. Fetih Kupası olacak

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek.

26.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:13

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyon, 28-29 Mayıs tarihlerinde Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Geçen yıllarda uluslararası bir organizasyon olan Fetih Kupası'na koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışından katılım olamayacak. Yoğun ilgiye rağmen sınırlı sayıda sporcunun kabul edildiği organizasyona, sadece İstanbul genelinden 128 sporcu katılacak.

Hijyen ve sosyal mesafe konusunda yoğun tedbirlerin alındığı yarışma, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise pandemi sonrası okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olacak.

Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı spor faaliyetleri bildirisinde okçuluk ve atıcılık sporları en düşük risk taşıyan spor grubunda yer alırken, Fetih Kupası'nda kurallara sıkı şekilde uyulacak.

Buna göre, sporcular alanda yarışma sırasını maskeyle bekleyecek. Saha yerleşimi 1.5 metre sosyal mesafe kuralına göre düzenlenecek ve sporcular atışları, bu kurala göre yapacak. Hedef kağıtları sahaya paketli olarak bırakılacak. Sporcular paket içerisinden kendi hedef kağıtlarını alacak. Her bir hedef ve hedef kağıdına sadece bir sporcu atış yapacak. Sporculara sandalyelerde kullanmaları amacıyla sandalye kılıfı verilecek. Yarışan sporcular ayrı kapıdan çıkacak. Sporcuya verilen oklar dezenfekte edilecek. Turnuvaya sınırlı sayıda seyirci alınacak. Sahada herhangi bir katılımcıda sağlık sorunu ortaya çıkması durumuna karşı izolasyon alanı oluşturulacak. Ödül takdim edecek protokolün sporcularla teması olmayacak. Protokol ödülü, sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülü kendisi alacak.

Yıldız: "Bize emanet edilen şehrin fethinin kutlanması gerek"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, salgın nedeniyle 8. Fetih Kupası'nı uluslararası veya ulusal düzeyde düzenleyememelerine rağmen İstanbul'un fethinin kutlanması konusundaki iradelerinden vazgeçmediklerini söyledi.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yıldız, geçen sene etkinliğe 50'den fazla ülkeden 500'dan fazla sporcu katıldığını hatırlatarak, "Bundan önceki 7 Fetih Kupası'nı uluslararası yapmış Okçular Vakfı olarak, bu yıl sekizincisini çok daha görkemli, uluslararası katılımın daha yüksek olacağı bir organizasyon şeklinde düşünmüştük. Hatta yabancı devlet başkanlarının katılacağı bir organizasyon planlıyorduk ama salgın düşüncemizi olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası dolaşımın kısıtlandığını aktaran Yıldız, "Bu sene organizasyonu uluslararası düzeyde yapamayacağız. Ulusal düzeyde yapma konusunda ümitlerimiz vardı ancak alınan tedbirler bunu da imkansız hale getirdi. Fakat İstanbul'un fethinin mutlaka kutlanması gerektiği konusundaki irademizden vazgeçmedik. Ne olursa olsun, bize emanet edilen şehrin fethinin kutlanması gerektiği konusunda görüş birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

Haydar Ali Yıldız, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yapacağımız Fetih Kupası organizasyonunun bu tedbirler çerçevesinde olması gerekiyordu. Buna ilişkin bir planlama yaptık. Her türlü sağlık ve güvenlik tedbiri alınıyor. Sporcularımızda mutlaka maske olacak. Antrenmanların ve yarışmaların yapıldığı alan, sosyal mesafeye kurallarına göre düzenlenecek. Ödül töreni sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilecek. Tribünlere seyirciler sosyal mesafeye uygun ve maskeli olarak, sınırlı sayıda alınacak. Her ok ve yay dezenfekte edilecek. Hedef kağıtlarına dokunmayla ilgili tedbirler alınacak. Kovid-19 sonrası ilk organizasyon olacağı için bir hata yapmak istemiyoruz. Özellikle sağlık ve hijyen konusunda kurallar çerçevesinde bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

"Geçen yıllardaki organizasyonlardan geride kalmayacak"

Yıldız, pandemi ve sınırlı sayıdaki katılıma rağmen geçen senelere göre geride kalmayacak bir organizasyon yapacaklarını bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle, "Kapımız herkese açık. Fetih kutlamalarına buyurun gelin." diyemediklerini aktaran Yıldız, "İnşallah bunu gelecek sene yapacağımız organizasyon için diyeceğiz. Ancak bu seneki organizasyon, geçen yıllardakinden geride kalmayacak. Tarih ve medeniyet şuurunu gençlerimize aşılayacak, fethi, Fatih Sultan Mehmet'i unutturmayacak bir organizasyon hazırlığımız var. Hem sportif faaliyetler hem de farklı gösterilerle dolu dolu bir kutlama olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah çok renkli bir Fetih Kupası olacak"

Okçular Vakfı Başkanı, renkli bir Fetih Kupası gerçekleştirileceğini vurguladı.

Organizasyona olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporcuların da katılacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar düzenlediğimiz Fetih Kupası organizasyonlarını Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu ile iş birliği yaparak gerçekleştirmiştik. Yapılan 7 Fetih Kupası'nda dünyanın en iyi okçuları mücadele etmişti. Son organizasyonda Kore'den ABD'ye, Çin'den Brezilya'ya, Malezya'dan Orta Asya ve Orta Doğu'ya kadar dünyadan çok geniş bir yelpazede 50 ülkeden 520 sporu yarışmıştı. Bu yıl İstanbul ölçeğinde bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Gurur duyduğumuz ve olimpiyat şampiyonluğu beklediğimiz Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan aramızda olacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde geleneksel okçularımız, Fetih Kupası'nın hatırası için bulundukları illerde ok atacak. Bugüne kadar iki ayrı kategoride yaptık. 8. Fetih Kupası'nı da yine hem olimpik hem de geleneksel okçulukta erkek ve kadınlar kategorilerinde düzenleyeceğiz. İnşallah çok renkli bir Fetih Kupası olacak."

Koronavirüs sonrasında Türkiye'deki ilk spor organizasyonu 8. Fetih Kupası olacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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