Koronavirüs Sonrasında Dijitalleşen Şirketler Hayatta Kalacak Pandemi haline gelen ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün verdiği tek zarar maalesef insan sağlığı değil.

Pandemi haline gelen ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün verdiği tek zarar maalesef insan sağlığı değil. Hayatın dönüşmeye başlaması, daha çok dijitalleşmesiyle birlikte yaşam alışkanlıklarımız da hızla değişti. Dünya ekonomisi olumsuz etkilendi. Peki, koronavirüsünden sonra hayat nasıl devam edecek? Normale dönme süreci nasıl işleyecek? Herkes bu sorulara cevap ararken, uzmanlar salgının ne zaman biteceğini tam olarak bilemediklerini bu nedenle bu sorulara şimdilik net cevaplar verilemediğini ifade ediyor. Bununla birlikte dünya ekonomisinin durumuyla ilgili yorumlar yapılmaya başlandı.

Uluslararası Ticaret Uzmanı Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, koronavirüsü sonrası şirketlerin durumlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Salgın nedeniyle hızla dönüşen hayatın dijitalleşme yolunda büyük bir hızla ilerlediğini belirten Gümüşoğlu, yakın gelecekte dijitalleşmeye ayak uyduramayan firmaların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını düşündüğünü ifade etti. Firmaların bütün yatırımlarını dijitalleşme üzerine yapmaya başladığına dikkat çeken Gümüşoğlu, dijitalleşme yatırımı yapmak için yeterli alt yapısı bulunmayan firmaların yakın gelecekte var olamayacaklarını ifade etti.

Koronavirüsü Salgınından En çok Gençler Etkilenecek

Dünya ekonomisinin kısa vadede normale dönmesini beklemediğini ifade eden Gümüşoğlu, salgın sonrası ekonomi için zor bir sürece girileceğini belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin hem makro hem de mikro boyutlarda etkilendiği belirten Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, mikro düzeydeki değişimin insanların davranışlarından kaynaklandığını özellikle organik tarıma yönelimin etkilerinin ciddi boyutlarda olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası Ticaret Uzmanı Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu, gerçekleştirdiği açıklamada, Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Dünya Çalışma Örgütü'nün yayınladığı rapora da değindi. Yayınlanan raporda gençlerin 5'te 1'nin eğitim, iş gücü ve öğretim alanlarında pasif kaldığının belirtildiğini açıklayan Gümüşoğlu, salgından en çok gençlerin etkileneceğinin altını çiziyor.