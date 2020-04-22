Koronavirüs Sonrası Türkiye'nin Üç Aşamalı Normalleşme Planı Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında insanların birçoğu evden hiç çıkmıyor. EvdeKal çağrılarına uymak salgınının yayılmasını yavaşlatıyor ancak psikolojik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında insanların birçoğu evden hiç çıkmıyor. EvdeKal çağrılarına uymak salgınının yayılmasını yavaşlatıyor ancak psikolojik sorunlarını beraberinde getiriyor. Psikolojik destek birimleri kurulsa da herkesin aklında tek soru var: "Hayat ne zaman normale dönecek?" Cumhurbaşkanı, normalleşme planını paylaştı.

Cumhurbaşkanı: Ramazan Bayramı Sonrası Normal Hayata Geçişi Hedefliyoruz

"Koronavirüs pandemisi ne zaman kontrol altına alınacak?", "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ne zaman son bulacak?", "Günlük hayat ne zaman normale dönecek?" Habertürk, salgın sonrası dönemin yol haritasına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadeleriyle normalleşme için Ramazan ayı sonrasını işaret etse de öncesi içinde de hazırlık yapılıyor. Son kabine toplantısında bu konu ele alındı. Cumhurbaşkanı, talimat verdi. Cumhurbalkanı Yardımcısı Fuat Oktay önderliğinde tüm bakanlıkların çalışması başladı. Normalleşme planı başlığında koronavirüs salgını kontrol altına alındıktan sonra yapılacaklar takvimlendirilecek.

Üç Aşamalı Normalleşme Planı

Üç aşamalı normalleşme planı düşünülüyor. İlk aşaması Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra başlayacak ve yaz sonuna kadar sürecek. İkinci aşaması Eylül ayında başlayıp yıl sonuna kadar sürecek. Üçüncü ve son aşama Ocak 2021'de başlayıp koronavirüs aşısının bulunup uygulanmaya başladığı tarihe kadar sürecek. Her aşamada hayatın biraz daha normale döneceği düşünülüyor. Her bakanlık kendi yetki alanı çerçevesinde eylem planı hazırlayacak. Normalleşme planı önümüzdeki hafta düzenlenecek kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım. pic.twitter.com/83Iu65lYrZ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020