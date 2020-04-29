Koronavirüs sonrası Türk Ekonomisi hızla toparlanacak Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, koronavirüs süreci sonrası Türk ekonomisinin hızla toparlanacağını söyledi. Kerem Alkin, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs sonrası Dünya adaptasyon sorunu yaşarken, Türkiye bu süreci hızlı atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken, ekonomik anlamda da olumsuz etkilenlemeye devam ediyor. Gazeteci Enes Özdemir'in Instagram canlı yayınına konuk olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye'nin ekonomik alt yapısı koronavirüs döneminde bozulmadan devam ediyor. Koronavirüs sonrası Dünya adaptasyon sorunu yaşarken, Türkiye bu süreci hızlı atlatacaktır" dedi.

Koronavirüsün Dünya ekonomisine etkisine değinen Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye olarak biz kolay olmayan bir seçim yaptık. İmalat sanayi, gıda ve tarımın aksamaması adına vatandaşımızın yüzde 85'ini evde izole etmeye çalışıp, yüzde 15'i ile hayatı devam ettirmeye çalıştık. Kamu zaten kendi önlemlerini almıştı. Sağlık sektöründeki başarımız bu zorlu dönemde bizim bu virüsten etkilenmemizi en aza indirdi. Başka ülkelerin yaptığı gibi hayatı tamamen durdurmadık. Bunun başta doğru olup olmadığını tartıştık. Bugün gelinen noktada izolasyon tedbirleri sayesinde üretimi aksatmadık ve geldiğimiz noktaya bakınca böyle devam eder, bu süreci iyi tamamlarsak Dünya koronavirüsü atlatınca adaptasyon sorunu yaşayacaktır Türkiye ise alt yapısının çalışır halde oluşundan dolayı hızla toparlanıp, yükselişe geçecektir." dedi.