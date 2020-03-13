Koronavirüs sonrası selamlaşma şekli de değişti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Koronavirüs sonrası selamlaşma şekli de değişti

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından artırılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında, vatandaşların selamlaşma alışkanlıklarında da değişiklik oldu.

13.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:57
Koronavirüs sonrası selamlaşma şekli de değişti

 

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından artırılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında, vatandaşların selamlaşma alışkanlıklarında da değişiklik oldu. Temas kurmadan selamlaşmaya çalışan Manisalılar, tokalaşmak ve öpüşmek yerine ellerini göğsüne götürerek, virüsün bulaşıcılığına karşı önlem alıyor. Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsten korunmak için uzmanlar birçok önlem sıralıyor. Önlemlerin en başında hijyen geliyor. Doktorlar, salgına karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor. Türkiye'de de ilk koronavurüs vakasının görülmesinin ardından, ülke genelinde salgına karşı önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşlar kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken, çantalarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı.Tüm bunların yanı sıra salgının özellikle solunum ve dokunma yoluyla geçmesi nedeniyle halk, temastan kaçınmak için selamlaşma alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar artık tokalaşmak veya öpüşmek yerine elini göğsüne götürüp, selamlaşıyor. Böylece virüsün bulaşıcılığından kaçınılıyor. 'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'Şehzadeler ilçesinde hizmet veren kuaför salonu işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Abdullah Karakuş (30), işletmesinde birçok kişinin yaptığı gibi kolonyayla önlem aldı. Karakuş, müşterilerini  kolonyayla karşılıyor ve tıraş yaparken eldiven kullanıyor. Koronavirüsün bulaşmasından korktuğunu söyleyen Karakuş, "Artık eldiven kullanıyoruz, tıraş yaparken. Müşterilerimizle tokalaşarak selamlaşmıyoruz. Makinelerimizi günde 1 kere dezenfekte ediyorduk artık her traştan sonra ediyoruz. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırıyoruz. Virüsten korunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE KORUNUYORUZ'Evli ve 2 çocuk babası toptancı Orhan Sebli (40), "Artık eskisi gibi kimseyle selamlaşmıyorum. Kimsenin elini tutmuyorum. Virüsün bulaşıcı olması nedeniyle korkularımız var. Çocuklarımız var. Eve giderken onlara, virüsü götürmeyelim. Böylelikle tedbir alıyoruz" diye konuştu.'TEMİZLİK NOKTASINDA ÇOK DAHA HASSAS DAVRANIYORUZ'Şehzadeler'de kahvehane işletmecisi Hakan Pekiner (30), "Türkiye'de koronavirüs var haberi sonrasında, hijyen kurallarımızı bir kat daha artırdık. Gerek bardaklarımızı yıkama noktasında, gerek işletmemizin temizlik noktasında daha hassas davranıyoruz. İnsanlarla el temasıyla selamlaşmıyoruz" dedi.Restoran işletmecisi Hakan Pekiner (47) ise şunları söyledi:

"Koronavirüsle ilgili herkes gibi bizde tedbir almaya başladık. Arkadaşlarla pek fazla el temasına geçmemeyi düşünüyoruz. İnşallah koronavirüs ülkemizi en kısa sürede terk eder diye ümit ediyoruz."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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Manşet

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