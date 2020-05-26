Koronavirüs sonrası obeziteye dikkat
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Koronavirüs sonrası obeziteye dikkat

GAZİANTEP Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlarda obeziteye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs sonrası obeziteye dikkat
26.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:42

GAZİANTEP Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlarda obeziteye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine hapsoldu. Hem önlem amaçlı hem de getirilen kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayan insanların hareket kabiliyetleri kısıtlandı. Uzun süre evde olanlar can sıkıntısı ile kendilerini yemeğe verdi. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezindeki doktorlar, koronavirüs salgını sonrası artması beklenen obezite durumuna karşı vatandaşları uyardı. Koronavirüs bittikten sonra obezite gibi hastalıkların artacağını ifade eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, salgında en büyük sıkıntılardan birinin insanların sosyal hayattan uzaklaşması olduğunu söyledi.

'OBEZİTE ORANININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'İnsanların virüsün kontrolü için evlere kapandığını ifade eden Özkaya şunları dedi: "Bu durum bazı yan hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi de kişinin hareketsizliğinden kaynaklı ağırlık artışıdır. Ağırlık artışına bağlı olarak yatkın olan bireylerde obezitenin sınırda olup aşikar hale gelmesi ya da obez olan bireylerin daha da obez olmasına sebep olabilir. Ne yazık ki Covid-19'da insanlar evde kalmak zorunda olduğundan dolayı, hareketsizlik nedeniyle kilo artışını beklemekteyiz. Obezitenin yanı sıra diğer bir sıkıntı ise insanların psikolojik durumunda depresif olması içine dönük olması özellikle yeme alışkanlığını daha da artırıyor. Özellikle genç yaş gruplarından tedirgin olmamız gerekiyor. Abur cubura inanılmaz halde yatkın hale geldik. Marketlerde rafların boşaldığını görüyoruz. Biz obezite merkezini minimal olarak çalıştırıyoruz. Hastalarımızın bir kısmı obezite olduğu için çok fazla hasta kabul etmedik. Obezite, diyabet ve hipertansiyon obeziteye bağlı hastalıklarda Covid- 19'un bulaşma riski ve kötü sonuç alma riski çok fazla. Bu nedenle hastalarımızdan bir süre bize başvuru yapmamalarını istedik. Bu durumda obezite oranının artacağını düşünüyoruz. İnşallah bu süreç en kısa sürede biter. Bundan sonra daha sıkı önlemler alarak, hastaları daha çok bilinçlendirerek mücadelemize devam edeceğiz. Uzun vadede insanların kazandığı ağırlık artışını kısa sürede düzelteceğimizi düşünüyorum."Evde kilo aldıkları için hastaneye başvuran vatandaşlar ise aldıkları kiloları vermek için doktor desteği almayı uygun bulduklarını anlattı.?

Kaynak: DHA

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