KORONAVİRÜS SONRASI KOKU SORUNUNA DOĞAL FORMÜL; LİMON, KEKİK, NANE YAĞI VE KARANFİL

Koronavirüs sonrası yaşanan koku probleminin hastaların yüzde 10'unda daha uzun süreye yayıldığını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Tedavide sabırlı olmak gerekiyor.

Koronavirüs sonrası yaşanan koku probleminin hastaların yüzde 10'unda daha uzun süreye yayıldığını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Tedavide sabırlı olmak gerekiyor. Limon, kekik, nane yağı, karanfil, okaliptus gibi maddeler kullanılarak 12 haftaya kadar koku egzersizi öneriyoruz" dedi.

Koronavirüse yakalanan kişilerin en büyük sorunlarından biri de koku ve tat kaybı. Bu sorun hastalıktan sonraki 6 ayda kokuları farklı algılama olarak da görülebiliyor. Hastaların yüzde 10'unda koku problemlerinin daha uzun süreye yayıldığını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Durna önemli tavsiyelerde bulundu.

"KOKU SİNİRLERİ TAHRİP OLABİLİYOR"

Koronavirüs nedeniyle koku kaybı yaşayan ve bunun sonucunda hastaneye başvuran hasta sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Bunun çeşitli teorileri var. Bunlardan bir tanesi koronavirüsün direkt koku sinirlerini tahrip ederek koku kaybına yol açtığı yönünde. Bir başka belirtilen teori de koku bölgesinin şişmesine bağlı olarak gelişen bir koku problemi. Hastalarda yüzde 70 ila 90 oranında koku kaybı ile başvurular bir hayli yüksek. Koku kaybı sonucu hastalar çeşitli şekillerde bize başvuruyor. Bunlar az koku alma, hiç koku almama, koku ve tat kaybının birlikte olması, kokuları karıştırma gibi şikayetler oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"YUMURTA KOKUSUNA DAYANAMIYORUM"

Koku kaybı sonrasındaki iyileşme döneminde hastaların kokuları karıştırabildiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Durna, "Hasta bu süreçte farklı kötü kokular alabiliyor. Hastalar iyileşme döneminde kokuları karıştırabiliyor. Bu süreçte hastalara koku egzersizleri öneriyoruz. Kokunun yeniden kazandırılmasına bu egzersizle yardımcı olabiliyoruz. Hastaların tarifi ise şöyle oluyor; hocam yumurta kokusuna dayanamıyorum, ortamda et pişiyor bu kokudan rahatsız oluyorum gibi. Her kokuyu benzer bir koku olarak algılıyorlar ve genelde de belirttikleri ne kokarsa koksun kişilerin midesini bulandıracak derecede kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

GÜN İÇİNDE 2-3 KEZ 30 SANİYE KOKU EGZERSİZİ

Koku problemlerinin genellikle koronavirüs sonrası ilk 2 haftada yüzde 70 ila 80 oranında düzeldiğini anlatan Durna, tedavi edilemeyen kokular için ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Bazı hastalarda yüzde 10 oranında koku problemleri daha uzun süreye yayılabilmekte. Biz bu yüzde 10'luk hasta dilimine koku egzersizleriyle yardımcı olabilmekteyiz. Bu tedaviyi de uzun bir sürece yaymak gerekiyor. Sonuçta koku sinirleri bölünebilen hücreler ve yaklaşık 12 haftaya kadar koku egzersizi yapabilmekteyiz. Bu egzersizde ise özellikle keskin kokular kullanılmalı. Bunlar limon, kekik, nane yağı, karanfil, okaliptus gibi maddeler, bunlar uçucu yağlar. Gün içerisinde 2-3 kez 10 ila 30 saniye bu egzersizleri öneriyoruz. Bu koklama esnasında burnunda nefes almasını istediğimi için sonrasında havanın tekrar burundan verilmesi gerekiyor. Aynı havayı dışarı vererek o bölgeyi çalıştırmayı amaçlıyoruz. Tedavide sabırlı olmak gerekiyor. Yüzde 10'luk koku problemi yaşayan kesimin iyileşebilmesi için uzun bir dönem gerekiyor. 6 aya kadar koku hiç alamayan hastalarımız mevcut. Egzersizlerimizi uygulayan düzenli şekilde yapan olumlu sonuçlar alan hastalarımız mevcut. Genelde birinci ayın sonunda olumlu sonuç alınıyor."

Görüntü dökümü:

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-Kekik, sarımsak, nane yağı detayları

-Limon detayları

-Koku egzersizinden detaylar

-Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Muhammed Durna röportajı

-Hekimin koku egzersizini uygulamalı anlatması

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT