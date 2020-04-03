Koronavirüs sonrası havadaki virüsü yok eden cihaza yoğun talep
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Tahsin Özbek, Koronavirüs, Ankara, Güncel

Koronavirüs sonrası havadaki virüsü yok eden cihaza yoğun talep

ANKARA'da TEKNOMAR firması, 2010 yılından bu yana havada bulunan her türlü mikroorganizma ve virüsü, negatif iyon jeneratörü ve sterilizasyon sistemi ile yok eden cihaz üretiyor.

03.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:49
Koronavirüs sonrası havadaki virüsü yok eden cihaza yoğun talep

ANKARA'da TEKNOMAR firması, 2010 yılından bu yana havada bulunan her türlü mikroorganizma ve virüsü, negatif iyon jeneratörü ve sterilizasyon sistemi ile yok eden cihaz üretiyor. Firmanın Kurucu Genel Başkanı Hasan Tahsin Özbek, koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana 'UVİON' adlı cihaza ciddi talep artışı olduğunu söyledi.

Ankara'da 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren TEKNOMAR Grup, sağlık sektörüne tıbbi cihazlar ile havadaki sterilizasyonu sağlayacak cihazlar üretiyor. Firma, 2010 yılından bu yana ise, havada bulunan her türlü mikroorganizma, patojen, virüs, bakteri, mantar, küf ve sporları gelişmiş atmosferik plazma negatif iyon jeneratörü ve sterilizasyon sistemi ile yok etmeye yarayan 'UVİON' cihazını üretmeye başladı. 48 ülkeye ihracatı yapılan 'UVİON' cihazı ağırlıklı olarak, hastaneler, klinikler, okullar, banka şubeleri, restoranlar, yemekhane ve kafeler gibi alanlarda kullanılıyor. Tamamen yerli olan 'UVİON' cihazı, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ardından yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep gördü.

'ORTAMDAKİ HER TÜRLÜ MİKROORGANİZMAYI YOK EDİYOR'

TEKNOMAR Grup Kurucu Genel Başkanı Hasan Tahsin Özbek, 'UVİON' cihazının atmosferik plazma ve iyon sistemiyle çalışan bir cihaz olduğunu söyledi. Özbek, cihazı 'patojen iyonizatörü' olarak adlandırdıklarını, maddenin 4'üncü hali plazma yapısı kullanılarak, ortamda bulunan her türlü mikroorganizmayı yok ettiğini kaydetti. Özbek, cihazın ortamdaki havanın dezenfeksiyonu ile sterilizasyonu sağladığını ifade ederek, "Cihaz ortamdaki havayı kendi içerisine çekerek, mikroorganizmaları temizliyor ve arıtıyor. Böylece temiz havayı ortama veriyor. Dolayısıyla ortamdaki mikroorganizma yükünü tamamen seyretme ve azaltma üzerine tasarlanmış bir cihazdır. Cihaz atmosferik sistem ile çalışmasından dolayı filtre yapısı yoktur. Üzerinde değişen-değişken parçalar yoktur. Bir defa kullanıma başladıktan sonra 12 bin saat sonra yaklaşık yüzde 40 verimliliği düşer. O süreçten sonra içerisindeki aparatlar değiştirilir" dedi.'İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEZ'Evde kullanım amaçlı cihazların da mevcut olduğunu ancak evde kullanıma uygun cihazların etkinlik değerlerinin daha düşük olduğunu söyleyen Özbek, "UVİON' cihazı tamamen hastane, ameliyathane, yoğun bakım ve rehabilitasyon bölgeleri için özellikle tasarlanmış cihazlardır. Bunlar tıbbi cihazlardır. Eğer bu tıbbi cihazın evde sürekli kullanımı olursa, immün sisteminin düşmesine neden olacaktır. Dolayısıyla gerçekten ihtiyaç alanı olan yerlerde özellikle sağlık sektöründe kullanılması gerekmektedir. Cihaz 24 saat çalışma üzerine tasarlanmıştır. Cihazın çalıştığı saatte ve zamanlarda insanlar bulunabilirler. Ultraviyole ışıkları gibi gece açıp, gündüz söndürme şeklinde değildir. Dolayısıyla insan sağlığına zarar vermez. Ortamdaki mikroorganizma yükünü azaltır, virüsleri yok eder" diye konuştu. 'SALGIN SEBEBİYLE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ'Özbek, dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı da en ihtiyaç duyulabilecek bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Özellikle sağlık sektöründeki çalışanlarımızı korumamız için gereklidir. Örneğin, triyaj alanları, acil servisin sarı alanları ve entübe bölgelerinde oldukça gereklidir. Şuan için sağlık sektörümüzde oldukça eksik olan bu noktayı doldurmaya çalışıyoruz. UVİON cihazı 2006 yılında geliştirdik ve üretime başladık. 2010 yılından itibaren yaklaşık 48 ülkeye ihracatını yapıyoruz. Türkiye'de ise, bin 400 civarında satışını gerçekleştirdik. Özellikle son 1,5 aydır salgın sebebiyle yurtdışına yoğun çalışıyoruz. Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana çok ciddi derecede talep patlaması yaşıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Hem ülkemizin hem de dünya ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-'UVİON' cihazından görüntü-Atölye çalışmalarından görüntü-TEKNOMAR Grup Kurucu Genel Başkanı Hasan Tahsin Özbek röp.-Detaylar

Haber-Kamera:  Gizem KARADAĞ-Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA

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