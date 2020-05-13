Koronavirüs sonrası gastronominin geleceği konuşuldu Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal ortamda şeflerin katılımıyla düzenlenen "Gastronomide gelecek, Kovid-19 sonrası hayata dönüş" söyleşisinde gastronomi sektörünün geleceği konuşuldu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal ortamda şeflerin katılımıyla düzenlenen "Gastronomide gelecek, Kovid-19 sonrası hayata dönüş" söyleşisinde gastronomi sektörünün geleceği konuşuldu.

Şef Çiğdem Alagök, Efe Çetin ve Mehmet Çekirge'nin katıldığı söyleşide yeni tip koronavirüsün gastronomi sektörüne etkileri değerlendirildi.

Koronavirüs sonrası sektörde bazı değişikliklerin olacağını belirten Çiğdem Alagök, ekonomik sebeplerden dolayı yeme içme sektöründe fiyatların yükselebileceğini söyledi.

Servis, konaklama ve hizmet sektörünün koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Alagök, restoranların uzun süredir kapalı olduğunu ifade etti.

Restoranların bayramdan sonra açılmasının beklendiğini belirten Alagök, "Koronavirüs sonrası restoranlarda çalışma koşulları, müşterilerin oturma düzenleri değişecek. Belirlenen kurallara göre bir çalışma düzeni olacak. Geleceği hep birlikte yaşayarak göreceğiz." dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İşçimen de koronavirüs sonrası tüm sektörlerde olduğu gibi gastronomi alanında da değişiklikler yaşanacağını, hizmet sektörünün yeni kurallara göre düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA