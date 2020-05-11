Koronavirüs sonrası en çok değer kaybeden 10 futbolcu belli oldu

En çok değer kaybını Messi yaşayacakMessi'nin ardından de Bruyne geliyorNeymar ve Mbappe de değer kaybettiKPMG Spor Sektör Lideri Uçak: Yüksek bonservis bedeli bitiyorİSTANBUL, - Koronavirüs pandemisi sonrasında dünya genelinde liglere ara verilirken, futbol takımları ve futbolcular da...

En çok değer kaybını Messi yaşayacak

Messi'nin ardından de Bruyne geliyor

Neymar ve Mbappe de değer kaybettiKPMG Spor Sektör Lideri Uçak: Yüksek bonservis bedeli bitiyor

İSTANBUL, -

Koronavirüs pandemisi sonrasında dünya genelinde liglere ara verilirken, futbol takımları ve futbolcular da değer kayıplarına uğradı. En çok değer kaybı yaşayan isim ise Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi oldu. Messi'yi Manchester Cityli Kevin de Bruyne ve Paris Saint Germain'in yıldız isimleri Neymar ile Mbappe takip etti.KPMG Football Benchmark Ekibi'nin araştırmasına göre; en değerli 10 oyuncu arasında en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak. Şubat 2020'de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri 127 milyon Euro'ya (-27.5), ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon Euro'ya (-23.2) gerileyecek.MESSİ'NİN ARDINDAN KEVİN DE BRUYNEŞubat 2020'de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde eksi 27.5 gerileyerek 127 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde eksi 23.2 gerileyerek 134 milyon Euro olacak. Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon Euro'ydu. Premier Lig'in iptal edilmesi halinde de Bruyne'nin değeri yüzde eksi 24.0 gerileyerek 99 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde eksi 14.0 gerileyerek 112 milyon Euro olacak.NEYMAR VE MBAPPE DEĞER KAYBETTİPSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor. 175 milyon Euro değeri olan Neymar, Ligue 1'in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde eksi 21.7 düşerek 137 milyon Euro oldu. 225 milyon Euro'luk Kylian Mbappe'nin ise bonservis değeri yüzde eksi 21.5 gerileyerek 177 milyon Euro'ya düştü.KPMG SPOR SEKTÖR LİDERİ UÇAK: YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ BİTİYORPandemi sonrasındaki ilk transfer döneminde yüksek bonservis ücretlerini görmeyi beklemediklerini ifade eden KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Koronavirüs nedeniyle futbol da eskisi gibi olmayacak. Kulüpler yüksek bonservis bedeliyle oyuncu alması zora girecek. Bu yüzden de oyuncuların da değeri düşecek. Dünyanın en değerli oyuncuların bile değerleri ciddi şekilde düştü. İlk transfer döneminde öyle yüksek bonservis bedelli transferlerin olacağını düşünmüyorum. Sadece sahibi zengin olan kulüplerin belki para harcayacağını ön görebiliriz" ifadelerini kullandı.En çok değer kaybı yaşayan 10 oyuncu ve yaşadıkları değer kayıpları şöyle: OYUNCU ŞUBAT 2020 DEĞERİ (€) LİG İPTAL EDİLİRSE (€) LİG TAMAMLANIRSA (€)L.Messi (Barcelona) 175 milyon 127 milyon (-27.5) 134 milyon (-23.2)K.D.Bruyne (M.City) 130 milyon 99 milyon (-24.0) 112 milyon (14.0)Neymar (PSG) 175 milyon 137 milyon (-21.7) -K.Mbappe (PSG) 225 milyon 177 milyon (-21.5) -M.Salah (Liverpool) 155 milyon 124 milyon (-19.8) 131 milyon (15.6)S.Mane (Liverpool) 141 milyon 116 milyon (-17.3) 123 milyon (-12.9)H.Kane (Tottenham) 135 milyon 112 milyon (-16.7) 117 milyon (-13.0)R.Sterling (M.City) 150 milyon 129 milyon (-13.8) 134 milyon (-10.5)J.Sancho (Dortmund) 139 milyon 121 milyon (-13.4) 127 milyon (-8.5)

M.Rasford (M.United) 109 milyon 96 milyon (-11.4) 101 milyon (-6.7)

Kaynak: DHA