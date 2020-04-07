Koronavirüs sonrası e-ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Uzmanlar, koronavirüs ile mücadele sırasında kağıt para kullanmak ve iş yerlerinden alışveriş yapmak istemeyen tüketicilerle birlikte e-ticaret alanında köklü değişiklikler yaşandığına dikkati çekiyor.

Uzmanlar, koronavirüs ile mücadele sırasında kağıt para kullanmak ve iş yerlerinden alışveriş yapmak istemeyen tüketicilerle birlikte e-ticaret alanında köklü değişiklikler yaşandığına dikkati çekiyor. Kaynak: Dunya.com