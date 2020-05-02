Koronavirüs Sonrası Dijitale Özel Oyun Etkinliği: Summer Game Fest

Bildiğiniz üzere Koronavirüs pandemisi nedeniyle GDC, SXSW, E3 ve Gamescom dahil olmak üzere yılın en büyük etkinlikleri iptal edilmiş ve bu etkinliklerin dijital platformda yapılması kararlaştırılmıştı.

Bildiğiniz üzere Koronavirüs pandemisi nedeniyle GDC, SXSW, E3 ve Gamescom dahil olmak üzere yılın en büyük etkinlikleri iptal edilmiş ve bu etkinliklerin dijital platformda yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Koronavirüs sonrası sadece dijital platforma özel yeni bir oyun etkinliği düzenleniyor: İşte tüm detaylarıyla Summer Game Fest.

Summer Game Fest nedir?

Mayıs'tan Ağustos'a kadar sürecek olan yeni Summer Game Fest "endüstri çapında video oyunları kutlaması" olarak açıklandı. Tüm sezon boyunca oyun endüstrisindeki şirketlerden son dakika haberleri, oyun içi etkinlikleri ve ücretsiz oynanabilir içerikleri sunacak olan etkinlikte Bethesda, Blizzard Entertainment, CD Projekt Red, Electronic Arts, Microsoft, Riot, Sony ve Square Enix gibi yapımcılar yer alıyor.

Summer Game Fest nasıl izlenir?

Birkaç gün süren ve ağırlıklı olarak fiziksel konferansların aksine Summer Game Fest tamamen dijital bir etkinlik olarak tasarlandı. Ayrıca mayıstan ağustos kadar sürmesiyle de pek çok oyuncunun aktif olarak takip edebileceği ilk festival olmasıyla dikkat çekiyor. Festival etkinlikleri Facebook, Mixer, Twitch, Twitter, YouTube da dahil olmak üzere tüm büyük dijital platformlar üzerinden oyunculara sunulacak.

Summer Game Fest etkinlikleri

Ayrıca belirli büyük etkinliklerle de ise yayıncılar bu duyuruları doğrudan ele alacak. Steam ve Xbox gibi platformlar, sınırlı bir süre için bazı oyunların demolarını ve denemelerini sunacakken en beklenen etkinliklerden biri Steam'ın 9-14 Haziran tarihleri ??arasında düzenlenecek oyun festivali.

Konuya ilişkin etkinlik baş mimarı olan Geoff Keighley, "Bu belirsiz ve zorlu zamanda video oyunlarının hepimiz arasında ortak ve sanal bir bağlantı noktası kurması gerekiyor" dedi ve ekledi: "SGF, hayranlara tüm sezon boyunca video oyun haberleri ve diğer sürprizleri ev konforunda vaat ediyor."