Koronavirüs sonrası bu belirtilere dikkat!

Memorial Şişli Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Gökalp Silav, koronavirüs ile beyin kanaması ve inme arasındaki bağlantı hakkında bilgi verdi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akciğer üzerindeki etkisinin yanında beyin ve sinir sistemi üzerinde de hasar bırakabiliyor. Özellikle riskli grupta yer alıp koronavirüs olan kişiler hastalık sonrası inme ve beyin kanaması riski taşıyabiliyor. Koronavirüs geçirenlerin kısa ve uzun vadede; ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlüğü, baş dönmesi, görsel bozukluklar ve yüzde çarpılma gibi belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor.

Koronavirüs sinir sistemini de etkiliyor

Dünya çapında yayılan ve tüm ülkelerde ciddi problemlere yol açan koronavirüs hastalığı alınan önlemlere rağmen devam etmektedir. Mutasyonlar ile hastalığın yaygınlığı artarken ciddi ekonomik ve sağlık problemlerine yol açmaktadır. Asıl olarak damarları ve akciğerleri etkileyen koronavirüs hastalığı direk ve dolaylı olabilecek şekilde sinir sistemini de etkileyebilmektedir. Sinir sistemi açısından bakıldığında pandeminin başlangıcından itibaren ciddi beyin kanamaları ve beyin damar tıkanıklıklarını Covid-19 ile ilişkilendiren çalışmalar bulunmaktadır.

Genç hastalarda inme yaygınlaştı

Beyin kanaması veya damar tıkanması şeklinde ortaya çıkan beyin inmeleri genellikle yaşlı hastalarda izlenirken, koronavirüs ile ilişkili olan inmeler genç hastalarda da izlenmeye başlamıştır. Koronavirüs pandemisi sonrasında ortay çıkan bu durum yurtdışı ve yurtiçinden yapılan yayınlarda ortaya konulmaktadır. Koronavirüs tanısı, yapılan testlerle kesinleşen hastalarda iyileşme sonrasında bile ortaya çıkabilen inme genellikle beyinde damar tıkanıklığı olarak izlenirken daha az bir oranda beyin kanaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda ortaya konulan problem beyin damarlarının virüs nedeni ile bir şekilde hasar görmesidir. Yine de hastalığın ortaya çıkış mekanizması tam olarak ortaya konulamamıştır.

Koronavirüsü atlattım, tehlike geçti sanmayın

Koronavirüs ile beyin damar tıkanıklığı veya beyin kanamaları arasındaki ilişkinin anlaşılması, yüksek oranda can kaybı ile sonuçlanan bu durumun önüne geçilebilmesine olanak sağlayabilmektedir. Koronavirüs asıl olarak akciğerleri etkilemektedir. Koronavirüs hastalığına yakalanan kişiler tam iyileşme olduğunda normal yaşamlarına dönebilmektedir. Ancak kanama veya damar tıkanması ölümcül seyrettiğinden tüm şüpheli durumlarda hastalar Koronavirüs açısından da tetkik edilmelidir. Koronavirüs sonrasında inme, hastaların bir kısmında erkenden ortaya çıkarken daha az bir kısmında geç dönemde yaşanabilmektedir. İyileşme olan hastalarda bile inme akılda tutularak tedaviler ona göre düzenlenmelidir.

Koronavirüs sonrası bu belirtileri dikkat!

Koronavirüs hastası olan ve tamamen iyileşen hastaların sonrasında beyin kanaması ve inme belirtilerine dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır.

Ani ve şiddetli baş ağrısı,

Bulantı-kusma, konuşma güçlüğü ve baş dönmesi,

Nöbet geçirme,

Görsel bozukluklar,

Hareket bozuklukları,

Yüzde çarpılma

Konuşma ve algısal problemler,

Davranış değişiklikleri,

Denge ve koordinasyon bozuklukları,

Kısa dönemli hafıza problemleri ve bilinç bozukluğu gibi belirtiler yaşayanların zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Kaynak: Bültenler